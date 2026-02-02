Tín hiệu tích cực cho căng thẳng Mỹ - Iran

"Trái ngược với cuộc chiến truyền thông đang được dàn dựng, những xếp đặt mang tính cấu trúc cho tiến trình đàm phán đang có tiến triển", AFP dẫn lời ông Larijani. Phát biểu này được đưa ra 1 ngày sau khi Điện Kremlin xác nhận ông Larijani đã có cuộc hội đàm tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hoạt động của tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Cùng ngày, chủ nhân Nhà Trắng xác nhận Washington và Tehran đã đối thoại. "Họ (Iran - NV) đang nói chuyện với chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem xét liệu có thể làm điều gì đó hay không, nếu không chúng tôi sẽ xem chuyện gì sẽ xảy ra... Chúng tôi đang có một hạm đội lớn đang hướng đến (Trung Đông)", ông Trump phát biểu trên Đài Fox News và cho biết thêm là "đang đàm phán".

Ngày 31.1 (giờ Tehran), trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không bao giờ muốn chiến tranh, đồng thời cảnh báo một cuộc xung đột lan rộng sẽ gây tổn thất cho cả Iran lẫn Mỹ. Hôm qua, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố nếu Mỹ tấn công Iran, cuộc xung đột sẽ bùng nổ ở tầm khu vực, Tasnim đưa tin.

Điệp viên phương Tây nói Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân

Cùng ngày 31.1, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Thủ tướng Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, kiêm Ngoại trưởng nước này, đã có cuộc gặp với ông Larijani tại Tehran trong ngày, với trọng tâm tìm ra những biện pháp "giảm leo thang căng thẳng trong khu vực".