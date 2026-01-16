Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tam giác an ninh mới manh nha giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/01/2026 17:05 GMT+7

Các nước láng giềng của Iran đang ngày càng lo ngại và bắt đầu có tính toán mới trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran đứng trước nguy cơ đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới.

Trước viễn cảnh đó, 2 cường quốc quân sự khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiết lộ kế hoạch xúc tiến hợp tác quốc phòng 3 bên với Ả Rập Xê Út, nhằm tăng cường phối hợp an ninh và năng lực răn đe, theo South China Morning Post.

Tam giác an ninh mới manh nha giữa căng thẳng Mỹ - Iran- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu trong một cuộc họp báo ở Istanbul ngày 15.1.2026

ẢNH: REUTERS

Thông tin được công bố ngày 15.1, giữa lúc các nước trong khu vực chờ đợi làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 25% với các đối tác thương mại của Iran - động thái có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, hóa dầu và lương thực xuyên khu vực.

Bộ trưởng Sản xuất quốc phòng Pakistan Raza Hayat Harraj ngày 15.1 nói với Reuters rằng khuôn khổ hợp tác này "đã nằm trong kế hoạch", song nhấn mạnh đây là một cơ chế tách biệt với hiệp ước phòng thủ song phương giữa Pakistan và Ả Rập Xê Út được ký hồi tháng 9.2025. Theo ông, thỏa thuận mới khó có khả năng bao gồm các điều khoản hỗ trợ lẫn nhau mang tính ràng buộc như NATO.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận các cuộc đàm phán với một số quốc gia khu vực đã được tiến hành từ đầu năm 2025. Dù chưa đạt được thỏa thuận cụ thể, ông Fidan cho biết cơ chế an ninh được đề xuất có thể đóng vai trò là nền tảng chung, nơi "các vấn đề khu vực có thể được giải quyết nếu các bên xây dựng được lòng tin lẫn nhau". Nhà ngoại giao này không nêu rõ tên các quốc gia tham gia đàm phán.

Giới chuyên gia nói gì?

Theo giới quan sát, sáng kiến này phản ánh nỗi lo ngày càng gia tăng về tính khó lường trong chính sách của Mỹ, điều có thể phá vỡ không chỉ cán cân quyền lực mà cả dòng chảy thương mại năng lượng, hóa dầu và thực phẩm tại Trung Đông. 

Ông Andreas Krieg, phó giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại Đại học King's College London (Anh), nhận định đây là dấu hiệu của một cấu trúc an ninh "tự lực hơn", kết nối vùng Vịnh, Tiểu Á và Nam Á.

"Thỏa thuận 3 bên sẽ giúp tăng cường răn đe với Iran, đồng thời cho phép Ả Rập Xê Út đa dạng hóa các đối tác an ninh ngoài phương Tây", một nhà phân tích rủi ro giấu tên nói với chuyên trang This Week In Asia.

Tuy nhiên, ông Krieg lưu ý rằng cơ chế này nhiều khả năng sẽ thiên về xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật, thay vì một cam kết phòng thủ tập thể, do những rào cản pháp lý trong nước cũng như áp lực từ Mỹ và gián tiếp từ Israel.

Tam giác an ninh mới manh nha giữa căng thẳng Mỹ - Iran- Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh khu phức hợp ngầm Fordow tại Iran sau khi Mỹ tấn công ngày 22.6.2025

ẢNH: REUTERS

Việc chuyển hóa ý chí chính trị thành một khuôn khổ vận hành thực chất cũng được dự báo gặp nhiều trở ngại do 3 quốc gia trên có những khác biệt về ưu tiên an ninh. Ngoài ra, các vấn đề nhạy cảm như chia sẻ tình báo, chỉ huy, kiểm soát và hợp tác công nghiệp quốc phòng cũng là những điểm nghẽn lớn.

Song song với tính toán an ninh, các nước láng giềng Iran đặc biệt lo ngại tác động kinh tế từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. 

Tin liên quan

Iran tìm cách tháo ngòi xung đột

Iran tìm cách tháo ngòi xung đột

Các quan chức Iran tuyên bố không hành quyết người biểu tình và khẳng định sẵn sàng đối thoại ngoại giao sau khi Mỹ đe dọa can thiệp quân sự.

Pakistan - Ả Rập Xê Út: Liên minh liên kết số phận

Tín hiệu lạc quan sau 12 giờ đàm phán của Mỹ, Nga tại Ả Rập Xê Út

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Thổ Nhĩ Kỳ Trung Đông hợp tác quốc phòng Pakistan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận