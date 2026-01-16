Iran tìm cách tháo ngòi xung đột

Căng thẳng tạm lắng

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo rằng tình trạng giết chóc liên quan biểu tình tại Iran đã dừng lại và sẽ không có cuộc hành hình nào, theo AP. Trả lời phỏng vấn Fox News, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không có kế hoạch hành hình nào đối với người biểu tình.

Theo CNN, vụ hành hình của thanh niên Erfan Soltani (26 tuổi) đã không diễn ra như dự kiến trong ngày 14.1. Hôm qua, cơ quan tư pháp Iran cho biết thanh niên này bị bắt trong cuộc biểu tình vì tội cấu kết chống lực lượng an ninh và tuyên truyền chống nhà nước nhưng sẽ không chịu bản án tử hình nếu bị kết tội.

Cảnh sát Iran tại Tehran ngày 14.1.2026 Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Araghchi miêu tả tình hình trong nước đã bình ổn và được kiểm soát hoàn toàn, đồng thời bác bỏ ước tính cho rằng có hàng ngàn người chết trong biểu tình. Nhà ngoại giao cáo buộc các đối tượng nổi loạn đã tìm cách kích động bạo lực, sát hại lực lượng an ninh và dân thường nhằm kéo Mỹ vào xung đột. "Và đó chính xác là âm mưu của Israel", ông Araghchi nói. Israel chưa bình luận về cáo buộc này trong khi Tổng thống Trump nói sẽ chờ xem diễn biến tiếp theo.

Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng

Lựa chọn ngoại giao

Các quan chức Iran đã cảnh báo sẽ tấn công căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực nếu Washington động binh. Một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã rút bớt nhân sự khỏi các căn cứ trong vùng, gồm căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông. Đại sứ quán Mỹ tại Qatar, Kuwait ra lệnh hạn chế nhân viên di chuyển đến các căn cứ quân sự, trong khi Anh đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và rút các nhà ngoại giao về nước.

Hồi tháng 6.2025, Tehran phóng tên lửa xuống căn cứ Al-Udeid nhằm đáp trả đợt không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran. Hôm qua, Ngoại trưởng Araghchi kêu gọi Tổng thống Trump "không lặp lại sai lầm" vì sẽ nhận kết quả tương tự. "Iran sẵn sàng cho ngoại giao. Dù chúng tôi không có trải nghiệm tích cực cùng Mỹ nhưng ngoại giao vẫn tốt hơn nhiều so với chiến tranh", ông Araghchi nói.

Đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa loại trừ khả năng hành động quân sự. Theo tiết lộ của NBC News, nhà lãnh đạo chưa đưa ra quyết định cuối cùng nhưng nếu cảm thấy cần thiết, ông muốn một hành động nhanh gọn và quyết đoán, thay vì khơi mào một cuộc xung đột kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Tính đến chiều qua, Iran cũng đã mở không phận trở lại sau gần 5 giờ đóng cửa giữa lo ngại hành động quân sự tiềm tàng từ Mỹ. Lệnh đóng cửa đã gây ảnh hưởng cho nhiều hãng hàng không, đặc biệt là các hãng của Ấn Độ, theo Reuters. Căng thẳng những ngày qua đã buộc nhiều hãng bay điều chỉnh hành trình qua khu vực trong khi Mỹ cấm toàn bộ chuyến bay thương mại bay qua không phận Iran.