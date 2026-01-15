Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran hứa không hành hình người biểu tình, ông Trump theo dõi

Vi Trân
Vi Trân
15/01/2026 07:28 GMT+7

Iran thông báo không có kế hoạch hành hình người biểu tình giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thực hiện hành động quân sự.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 15.1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran không có kế hoạch treo cổ ai liên quan đợt biểu tình diễn ra 2 tuần qua.

Iran nói không hành hình, ông Trump gọi đó là tin tốt - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi

ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được báo cáo rằng việc bạo lực liên quan biểu tình đã lắng xuống và ông tin là không có kế hoạch hành hình nào đối với người biểu tình tên Erfan Soltani (26 tuổi).

"Tôi chắc chắn là nếu điều đó xảy ra, chúng tôi đều sẽ rất tức giận. Nhưng điều đó thực sự khiến tôi băn khoăn. Họ sẽ không thực hiện cuộc hành hình", nhà lãnh đạo nói tại Phòng Bầu dục.

CNN dẫn lời người thân của ông Soltani và tổ chức nhân quyền Hengaw tại Na Uy cho biết cuộc hành hình ông Soltani được lên lịch vào ngày 14.1 đã không xảy ra dù vẫn chưa bị hủy. Ông Soltani bị bắt tại nhà vào hôm 8.1. Trước đó 4 ngày, gia đình ông được thông báo là cuộc hành hình đang được lên lịch.

Bất chấp diễn biến nêu trên, tình hình tại Trung Đông vẫn đang căng thẳng với lo ngại về một hành động can thiệp quân sự của Mỹ, kéo theo đó là đòn đáp trả từ Iran.

Iran nói không hành hình, ông Trump gọi đó là tin tốt - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 14.1

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo và vẫn không loại trừ phương án hành động quân sự. "Chúng tôi sẽ chờ xem tiến trình diễn ra thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhận được một tuyên bố rất tốt từ những người nắm rõ tình hình. Họ nói không có hành hình. Mọi người đều đang nói rất nhiều về các cuộc hành hình diễn ra hôm nay. Chúng tôi được thông báo là không có. Tôi hy vọng điều đó đúng. Đó là tin quan trọng", nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Trump tuyên bố hủy đối thoại với Iran

Thêm nhiều nước như Ý, Tây Ban Nha đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran và trong khi Đức cảnh báo các hãng hàng không hoạt động tại không phận quốc gia vùng Vịnh. Anh đã ra lệnh đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Tehran.

Trong khi đó, Iran đã ra lệnh đóng cửa không phận đối với hầu hết chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế đến và đi khỏi Iran. Khung giờ cấm là khoảng 2 giờ, tính đến 7 giờ 30 sáng nay (15.1 giờ Việt Nam) và có thể được gia hạn thêm, theo Reuters.

Tin liên quan

Ông Trump gia tăng sức ép đối với Iran

Ông Trump gia tăng sức ép đối với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hành động cứng rắn nếu Iran mạnh tay xử lý người biểu tình, trong khi Tehran tăng cường nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Căn cứ quân Mỹ ở Qatar sơ tán một phần sau lời đe dọa của Iran

Ba nước Ả Rập bí mật thuyết phục Mỹ không tấn công Iran?

Khám phá thêm chủ đề

Iran Trump biểu tình Hành hình treo cổ biểu tình Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận