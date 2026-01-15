Iran hứa không hành hình người biểu tình, ông Trump theo dõi

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 15.1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Iran không có kế hoạch treo cổ ai liên quan đợt biểu tình diễn ra 2 tuần qua.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ẢNH: REUTERS

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được báo cáo rằng việc bạo lực liên quan biểu tình đã lắng xuống và ông tin là không có kế hoạch hành hình nào đối với người biểu tình tên Erfan Soltani (26 tuổi).

"Tôi chắc chắn là nếu điều đó xảy ra, chúng tôi đều sẽ rất tức giận. Nhưng điều đó thực sự khiến tôi băn khoăn. Họ sẽ không thực hiện cuộc hành hình", nhà lãnh đạo nói tại Phòng Bầu dục.

CNN dẫn lời người thân của ông Soltani và tổ chức nhân quyền Hengaw tại Na Uy cho biết cuộc hành hình ông Soltani được lên lịch vào ngày 14.1 đã không xảy ra dù vẫn chưa bị hủy. Ông Soltani bị bắt tại nhà vào hôm 8.1. Trước đó 4 ngày, gia đình ông được thông báo là cuộc hành hình đang được lên lịch.

Bất chấp diễn biến nêu trên, tình hình tại Trung Đông vẫn đang căng thẳng với lo ngại về một hành động can thiệp quân sự của Mỹ, kéo theo đó là đòn đáp trả từ Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 14.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo và vẫn không loại trừ phương án hành động quân sự. "Chúng tôi sẽ chờ xem tiến trình diễn ra thế nào. Nhưng chúng tôi đã nhận được một tuyên bố rất tốt từ những người nắm rõ tình hình. Họ nói không có hành hình. Mọi người đều đang nói rất nhiều về các cuộc hành hình diễn ra hôm nay. Chúng tôi được thông báo là không có. Tôi hy vọng điều đó đúng. Đó là tin quan trọng", nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Trump tuyên bố hủy đối thoại với Iran

Thêm nhiều nước như Ý, Tây Ban Nha đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran và trong khi Đức cảnh báo các hãng hàng không hoạt động tại không phận quốc gia vùng Vịnh. Anh đã ra lệnh đóng cửa tạm thời đại sứ quán tại Tehran.

Trong khi đó, Iran đã ra lệnh đóng cửa không phận đối với hầu hết chuyến bay, ngoại trừ các chuyến bay quốc tế đến và đi khỏi Iran. Khung giờ cấm là khoảng 2 giờ, tính đến 7 giờ 30 sáng nay (15.1 giờ Việt Nam) và có thể được gia hạn thêm, theo Reuters.