Ông Trump gia tăng sức ép đối với Iran

"Hành động rất mạnh"

Đài CBS News ngày 14.1 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa "có hành động rất mạnh" nếu chính quyền Iran bắt đầu tử hình một số người biểu tình phản đối chính phủ, trong khi Iran cáo buộc Mỹ muốn tạo cớ can thiệp quân sự. "Nếu họ làm thế, chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh", ông Trump trả lời phỏng vấn.

Biểu tình tại Tehran Ảnh: AP

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cảnh báo giới chức Iran sẽ "trả cái giá rất đắt" cho mọi hành động bạo lực, đồng thời cho hay "sự hỗ trợ đang trên đường đến" và kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình. Bên cạnh đó, ông tuyên bố sẽ hủy mọi cuộc gặp với giới chức Iran cho đến khi hành động bạo lực chấm dứt. Về hỗ trợ cho Iran, ông Trump cho biết sẽ có "nhiều hình thức khác nhau", trong đó có lĩnh vực kinh tế.

Tổng thống Trump cho biết ông nhận thấy "khá nhiều người thiệt mạng" trong hơn 2 tuần qua tại Iran, dù nói thêm rằng ông vẫn chưa nhận được báo cáo về con số chính xác. Reuters ngày 14.1 dẫn số liệu của tổ chức HRANA (Mỹ) cho biết đã có 2.571 người thiệt mạng tại Iran trong đợt biểu tình, trong đó có 147 người phía chính quyền. Theo một quan chức Iran, khoảng 2.000 người đã thiệt mạng.

Tổng thống Trump tuyên bố hủy đối thoại với Iran

Iran nỗ lực ngoại giao

Phản ứng về phát biểu của ông Trump, chính phủ Iran cáo buộc Mỹ tìm cách tạo cớ để can thiệp quân sự, đồng thời khẳng định "kế hoạch" của Washington sẽ "thất bại một lần nữa". Trong thư gửi HĐBA LHQ và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani cáo buộc Mỹ muốn "gây bất ổn chính trị, kích động bạo lực, đe dọa chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia" của Iran.

Trong vài ngày qua, giới chức Iran tăng cường nỗ lực ngoại giao trong khu vực, điện đàm với giới chức nhiều nước. Một quan chức Iran cho biết nước này đã kêu gọi các nước trong khu vực ngăn Mỹ tấn công Iran, đồng thời tuyên bố sẽ nhắm vào những căn cứ quân sự Mỹ tại các nước đó nếu Iran bị tấn công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã điện đàm với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan. Trong cuộc điện đàm, ông Araqchi cho biết "tình hình đã ổn định (ở Iran) nhờ sự cảnh giác của người dân và lực lượng thực thi pháp luật", và người dân Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trước bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài. Ông Araqchi cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, kêu gọi lên án "sự can thiệp nước ngoài vào công việc nội bộ" của Iran.