Ông Trump dọa tước quốc tịch người nhập cư phạm tội lừa đảo

"Nếu họ đến Mỹ để cướp bóc người dân Mỹ, chúng tôi sẽ tống họ vào tù và đưa họ hồi hương”, ông Trump phát biểu trong sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, bang Michigan ngày 13.1, Reuters đưa tin.

“Chúng tôi sẽ tước quốc tịch của người nhập cư đã nhập tịch đến từ Somalia hoặc bất kỳ quốc gia nào khác bị kết tội lừa đảo công dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tống khứ họ khỏi đây ngay lập tức", ông nói thêm.

Ông Trump dành một phần bài phát biểu để chỉ trích cộng đồng người Mỹ gốc Somalia, đặc biệt ở 2 bang Minnesota và Maine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, bang Michigan ngày 13.1 ẢNH: REUTERS

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong ngày 13.1 cũng đã xác nhận sẽ chấm dứt Tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) dành cho người nhập cư Somalia. Quy chế TPS bảo vệ người được cấp khỏi bị trục xuất và cho phép họ làm việc tại Mỹ.

Theo The Guardian ngày 14.1, việc tước quốc tịch là một biện pháp nặng, có quy trình xem xét nghiêm ngặt và thường áp dụng cho những tội gian lận nghiêm trọng. Chẳng hạn, một người bị kết tội gian lận trong quá trình xin nhập tịch, khi đã che giấu việc bản thân là thành viên một tổ chức khủng bố.

Trong khi đó, trường hợp một người Mỹ gốc Somalia nếu bị kết tội gian lận tài chính hay phúc lợi, cũng sẽ chịu quy trình xét xử công bằng như mọi công dân Mỹ khác. Họ có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù, song sẽ không bị tước quốc tịch, The Guardian cho hay.

Những hành động của chính quyền ông Trump diễn ra sau khi một số người có ảnh hưởng và theo lập trường cánh hữu tuyên bố người gốc Somalia ở Minneapolis đã tham gia các vụ gian lận quy mô lớn liên quan đến những trung tâm giữ trẻ được nhà nước trợ cấp. Họ không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Chưa có thông tin về phản ứng của Somalia.

Cũng liên quan chính sách kiểm soát nhập cư của chính phủ Mỹ, Tổng thống Trump ngày 13.1 tuyên bố sẽ dừng cấp ngân sách liên bang cho các thành phố, tiểu bang có chính sách ưu ái người nhập cư.

“Từ ngày 1.2, chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho các thành phố hoặc tiểu bang có thành phố trú ẩn vì họ làm mọi cách để bảo vệ tội phạm, gây thiệt hại cho công dân Mỹ”, Politico dẫn phát biểu của ông Trump tại sự kiện ở Detroit.

Những “thành phố trú ẩn” là nơi có các quy định đảm bảo an toàn cho người nhập cư, hạn chế quyền của các lực lượng chấp pháp liên bang. Chính quyền ông Trump nhiều lần chỉ trích các thành phố trú ẩn không hợp tác trong việc truy bắt người nhập cư trái phép.

Bộ Tư pháp Mỹ liệt 11 tiểu bang, đặc khu vào danh sách địa phương có quy định tài phán trú ẩn gồm: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Đặc khu Columbia (D.C), Illinois, Minnesota, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, bang Washington.

Phần lớn thành phố trú ẩn trong danh sách của chính phủ Mỹ nằm ở các bang nói trên, với một số trường hợp nằm ở bang khác.

Theo Đài ABC, kế hoạch ngừng cấp vốn liên bang từng bị thẩm phán tòa án ở California chặn lại, dù các luật sư chính phủ biện hộ rằng Tổng thống Trump mới đưa ra sắc lệnh hồi năm ngoái nhưng chính quyền chưa thực thi.