Chính sách siết nhập cư của Nhà Trắng gặp khó

Các đặc vụ Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) ngày 12.1 lái xe tông vào xe của cư dân Christian Molina tại Minneapolis (bang Minnesota) trước khi thẩm vấn về tình trạng nhập cư của người này, dẫn đến căng thẳng với đám đông tập trung phản đối. Trang Sahan Journal dẫn lời ông Molina (40 tuổi) cho biết ông bị thẩm vấn chỉ vì là người gốc Mỹ La tinh. Nhiều người tập trung phản đối khiến các đặc vụ gọi thêm hàng chục đặc vụ khác đến hỗ trợ. Khi bị đám đông ném những quả cầu tuyết, lực lượng ICE đáp trả bằng hơi cay, trước khi rút đi trong tiếng hò reo của người dân.

Địa điểm trên nằm gần nơi một đặc vụ bắn chết bà Renee Nicole Good (37 tuổi) ngày 7.1 trong vụ việc gây tranh cãi và dẫn đến biểu tình rầm rộ nhằm phản đối việc điều lực lượng liên bang để thực thi chính sách siết nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Hai vụ kiện

Các bang Minnesota và Illinois ngày 12.1 kiện chính quyền liên bang, nhằm ngăn chặn việc tăng cường lực lượng thực thi pháp luật về nhập cư. Đơn do Tổng chưởng lý Minnesota Keith Ellison đệ trình kiện Bộ trưởng An ninh nội địa (DHS) Kristi Noem và một số quan chức nhập cư Mỹ, yêu cầu tòa án liên bang ở Minnesota tuyên bố chiến dịch tăng cường lực lượng trên là vi hiến và bất hợp pháp. Bang này còn cáo buộc chính quyền liên bang phân biệt chủng tộc và nhắm vào Minnesota vì khuynh hướng ủng hộ đảng Dân chủ.

Lực lượng liên bang dùng hơi cay trong vụ đụng độ với người dân tại Minneapolis ngày 12.1 ẢNH: AFP

DHS cáo buộc ông Ellison "ưu tiên chính trị hơn an toàn công cộng", cho rằng ông là một phần của bang "trú ẩn", sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đưa Minnesota vào danh sách các khu vực cản trở việc thực thi luật nhập cư liên bang.

Cùng ngày, bang Illinois nộp đơn kiện tương tự, phản đối chính quyền liên bang về điều mà Thống đốc JB Pritzker của bang này gọi là "việc sử dụng vũ lực nguy hiểm" của DHS. Đơn kiện yêu cầu tòa án ngăn chặn ICE tiến hành thực thi luật nhập cư dân sự trong tiểu bang, đồng thời tìm cách hạn chế việc sử dụng hơi cay, xâm phạm tài sản tư nhân và che biển số xe để che giấu các hoạt động chính thức.

Ba dự luật

Tại New Jersey, tiểu bang của Mỹ có số người nhập cư đông thứ 2 sau California, các nhà lập pháp ngày 12.1 thông qua 3 dự luật nhằm tăng cường bảo vệ cộng đồng người nhập cư trước sự truy quét của ICE.

Đạo luật thứ nhất buộc tổng chưởng lý bang lập kế hoạch giúp các địa điểm nhạy cảm như trường công, cơ sở y tế và nơi thờ tự phối hợp với các cơ quan di trú liên bang mà không làm người dân trong cộng đồng e ngại. Đạo luật thứ 2 hạn chế chính quyền liên bang và các tổ chức chăm sóc sức khỏe thu thập và chia sẻ dữ liệu của người dân, nhằm đảm bảo họ không e ngại khi tiếp cận những dịch vụ cần thiết. Đạo luật thứ 3 luật hóa một chỉ thị, trong đó phân biệt rõ giữa các nhân viên thực thi pháp luật cấp tiểu bang, hạt và địa phương, những người chịu trách nhiệm thực thi luật hình sự của tiểu bang, với các cơ quan nhập cư liên bang, bao gồm ICE.

Nhà Trắng cho biết đã lưu ý về động thái của cơ quan lập pháp bang New Jersey. Tờ Politico ngày 13.1 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson nhắc lại vụ việc hồi năm ngoái khi một người nhập cư lậu gây tai nạn trong tình trạng say xỉn khiến 2 người thiệt mạng. "Cơ quan lập pháp New Jersey nên tập trung bảo vệ những công dân tuân thủ pháp luật, chứ không phải những người nước ngoài phạm tội giết hại họ", bà Jackson kêu gọi.