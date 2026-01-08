Nhà Trắng: Tổng thống Trump đang 'tích cực' thảo luận mua Greenland

Greenland là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ảnh: afp

Trước câu hỏi về khả năng Mỹ đưa ra đề nghị mua lại Greenland từ Đan Mạch, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận "đó là vấn đề đang được Tổng thống và đội ngũ an ninh quốc gia thảo luận một cách nghiêm túc".

"Đội ngũ của ông đang bàn bạc về khả năng nếu mua thì thương vụ tiềm năng sẽ như thế nào", AFP dẫn lời người phát ngôn.

Bà Leavitt nói thêm Tổng thống Trump xem việc mua Greenland là điều cần thiết cho Mỹ trong việc răn đe các hành vi gây hấn của Nga và Trung Quốc tại vùng Bắc Cực.

Khi được hỏi tại sao chủ nhân Nhà Trắng không loại trừ hành động quân sự đối với một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bà Leavitt trả lời: "Đó không phải là cách mà vị tổng thống này làm việc. Đối với Tổng thống Trump, mọi phương án đều được cân nhắc".

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh phương án đầu tiên của tổng thống luôn là ngoại giao.

Giới lãnh đạo châu Âu ủng hộ Greenland sau đe dọa mới từ ông Trump

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay trong tuần sau có kế hoạch gặp Đan Mạch, phía yêu cầu đối thoại sau khi ông Trump đưa ra các lời đe dọa đối với Greenland.

AFP đưa tin cuộc họp khẩn đã được lên kế hoạch theo yêu cầu của Ngoại trưởng Đan Mạch và lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland.

Phát biểu trước các nhà báo ở Washington, ông Rubio không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có sẵn sàng đánh đổi liên minh NATO với quyết định theo đuổi phương án quân sự để kiểm soát Greenland hay không.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ thông báo về cuộc gặp vào tuần sau, thêm rằng mọi tổng thống Mỹ đều giữ lại quyền lựa chọn các phương án quân sự để đối phó với những mối đe dọa an ninh quốc gia.