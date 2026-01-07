Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump cân nhắc dùng quân sự để sở hữu Greenland

Vi Trân
Vi Trân
07/01/2026 06:48 GMT+7

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc nhiều phương án để sở hữu Greenland, gồm khả năng sử dụng quân sự.

"Tổng thống Trump đã công khai rằng sở hữu Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ và đó là điều then chốt để ngăn chặn đối thủ tại vùng Bắc Cực. Tổng thống và đội ngũ của ông đang thảo luận nhiều lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và đương nhiên, sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn của tổng tư lệnh", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu ngày 6.1, theo CNBC.

Trump cân nhắc dùng quân sự để sở hữu Greenland gây tranh cãi toàn cầu - Ảnh 1.

Thủ phủ Nuuk của Greenland, lãnh thổ thuộc Đan Mạch

ẢNH: REUTERS

Vấn đề Greenland được ông Trump nhắc lại sau cuộc tấn công Venezuela gần đây. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ "điều hành" quốc gia Mỹ Latin và quay sang chủ đề Greenland, tuyên bố Mỹ cần vùng lãnh thổ của Đan Mạch vì lý do an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Đan Mạch và Greenland đã phản ứng quyết liệt. Thủ tướng Mette Frederiksen thậm chí cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland.

Bà Frederiksen và các lãnh đạo châu Âu khác thuộc NATO ngày 6.1 ra tuyên bố chung phản đối ý định của ông Trump, nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Đan Mạch, Greenland phản ứng mạnh sau phát ngôn của ông Trump về sáp nhập

Sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng đưa ra phát biểu nói trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lại nói với các nghị sĩ quốc hội trong một cuộc họp kín hôm 5.1 rằng mục tiêu của chính quyền là "mua" Greenland từ Đan Mạch, theo tờ The Wall Street Journal.

Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump từng đưa ra các ý định gây tranh cãi về lãnh thổ như gộp Greenland, Canada vào Mỹ, cũng như đòi kênh đào Panama.

Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller hôm 5.1 trả lời phỏng vấn CNN rằng Mỹ nên sở hữu Greenland và không loại trừ khả năng dùng vũ lực. "Sẽ không ai dùng quân sự chống lại Mỹ về tương lai Greenland cả", ông Miller nói.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ và một số người thuộc đảng Cộng hòa đã phản đối ý tưởng của chủ nhân Nhà Trắng. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego của đảng Dân chủ cho biết sẽ công bố dự luật ngăn ông Trump hành động với Greenland.

