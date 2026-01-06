Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 5.1 cảnh báo liên minh NATO sẽ chính thức sụp đổ nếu Mỹ tấn công nhằm kiểm soát Greenland, lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch, theo tờ The Guardian.

Cờ Đan Mạch gần bức tượng nhà truyền giáo Hans Egede tại thủ phủ Nuuk của Greenland ẢNH: REUTERS

"Nếu Mỹ quyết định tấn công quân sự một nước NATO khác, thì mọi thứ sẽ chấm dứt, gồm NATO cũng như an ninh hậu Thế chiến 2", Thủ tướng Frederiksen nói trên đài truyền hình TV2.

Nữ thủ tướng tuyên bố không thể chấp nhận hành vi gây sức ép của Mỹ và nhấn mạnh chính phủ Đan Mạch sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn cuộc tấn công. "Tôi đã nói từ đầu rằng thật không may khi tôi buộc phải tin là Tổng thống Mỹ đang nghiêm túc về chuyện này. Tôi cũng đã nói rất rõ quan điểm của Đan Mạch. Và Greenland nhiều lần nói rằng họ không muốn là một phần của Mỹ", bà Frederiksen nói.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ẢNH: AP

Trước đó, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen kêu gọi ông Trump từ bỏ "ảo tưởng về việc sáp nhập" và cho rằng Mỹ có luận điệu không thể chấp nhận. "Chúng ta không ở trong tình huống mà chúng ta có thể nghĩ rằng việc kiểm soát một đất nước có thể xảy ra sau một đêm. Bạn không thể so sánh Greenland với Venezuela", ông Nielsen nói.

Ông nhấn mạnh Greenland sẵn sàng đối thoại nhưng phải thông qua kênh phù hợp và tuân thủ luật quốc tế, không phải thông qua "các bài viết ngẫu hứng và thiếu tôn trọng trên mạng xã hội".

Trưởng phát ngôn viên Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại Anitta Hipper ngày 5.1 cũng lên tiếng ủng hộ Đan Mạch và Greenland, khẳng định liên minh sẽ tiếp tục bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là đối với các thành viên.

Năm 2025, ông Trump từ chối bác bỏ khả năng can thiệp quân sự để kiểm soát Greenland, vùng đất băng giá nằm giữa lục địa Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng gần hơn về phía Bắc Mỹ. Sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông đề cập lại vấn đề trên và nói sẽ xem xét trong vòng 20 ngày. "Giờ đây, Greenland đầy tàu Trung Quốc và Nga. Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia. Đan Mạch sẽ không thể gánh vác nhiệm vụ", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực một hôm 4.1.