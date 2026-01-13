Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ thu hồi số thị thực kỷ lục kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng

Khánh An
Khánh An
13/01/2026 07:44 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhiều thị thực đã bị thu hồi vì các tội danh như hành vi hành hung người khác và lái xe khi có nồng độ cồn.

Mỹ thu hồi số thị thực kỷ lục với chính sách mới của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng An ninh nội địa Kristi Noem tại Nhà Trắng

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 13.1 đưa tin Mỹ đã thu hồi hơn 100.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai với chính sách chống người nhập cư, số lượng kỷ lục trong một năm.

"Chính quyền ông Trump không có ưu tiên nào cao hơn việc bảo vệ công dân và duy trì chủ quyền của Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết.

Con số này tính từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20.1.2025, và đã cao gấp 2,5 lần so với số lượng bị thu hồi vào năm 2024, khi ông Joe Biden làm tổng thống.

Bộ Ngoại giao cho biết "hàng ngàn" thị thực đã bị thu hồi vì nhiều tội danh, trong đó có các hành vi hành hung người khác và lái xe khi có nồng độ cồn.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã tỏ ra tự hào khi nhấn mạnh việc thu hồi thị thực của các sinh viên biểu tình chống lại Israel.

Ông Rubio đã sử dụng một đạo luật cho phép ngăn chặn nhập cảnh đối với người nước ngoài bị coi là đi ngược lại chính sách đối ngoại của Mỹ, mặc dù một số nhân vật bị ảnh hưởng đã thành công trong việc phản đối các lệnh trục xuất tại tòa án.

Công dân hàng chục nước phải đóng phí cọc visa Mỹ lên đến 15.000 USD

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 8.000 trong số các thị thực bị thu hồi là thị thực cấp cho cho du học sinh.

Chính quyền Mỹ cũng đã thắt chặt việc kiểm tra lý lịch khi cấp thị thực, bao gồm cả việc sàng lọc các bài đăng trên mạng xã hội của du khách.

Việc thu hồi thị thực là một phần của chiến dịch trục xuất hàng loạt rộng lớn hơn, được thực hiện mạnh mẽ thông qua việc tăng cường lực lượng đặc vụ liên bang.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hồi tháng trước cho biết chính quyền nước này đã trục xuất hơn 605.000 người, bên cạnh 2,5 triệu người khác đã tự nguyện rời đi.

Xem thêm bình luận