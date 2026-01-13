Hai tiểu bang kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trấn áp người nhập cư

Chính quyền bang Minnesota và các thành phố Minneapolis, St. Paul đã kiện chính quyền Tổng thống Trump, yêu cầu tòa án liên bang dừng cuộc trấn áp người nhập cư tại tiểu bang, tờ The Guardian dẫn lời Tổng chưởng lý bang Keith Ellison thông báo ngày 12.1.

Các đặc vụ liên bang chuẩn bị sử dụng hơi cay chống người biểu tình tại Minneapolis ngày 12.1 ẢNH: AP

Nguyên đơn yêu cầu tòa án tuyên bố rằng chiến dịch trấn áp này là vi hiến và bất hợp pháp. Các quan chức bang chỉ trích chiến dịch này đã gây phân biệt chủng tộc và dẫn đến những xáo trộn trong cuộc sống thường nhật.

"Việc triển khai trái phép hàng ngàn đặc vụ liên bang có vũ trang, đeo mặt nạ và thiếu huấn luyện đang gây hại cho Minnesota. Người dân đang bị phân biệt chủng tộc, quấy nhiễu, khủng bố và hành hung. Trường học phải phong tỏa, doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Cảnh sát Minnesota đang phải dành vô số giờ để giải quyết sự hỗn loạn mà ICE gây ra", bà Ellison nói. ICE là tên viết tắt của Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Minnesota còn cáo buộc chính quyền ông Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận khi chỉ tập trung vào các bang ủng hộ đảng Dân chủ và đón chào người nhập cư.

Đơn kiện được đưa ra vài ngày sau khi một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis, dẫn đến biểu tình căng thẳng trên khắp tiểu bang Minnesota.

Bộ An ninh Nội địa đã tuyên bố sẽ đưa hơn 2.000 nhân viên di trú đến Minnesota và cho biết đã thực hiện hơn 2.000 vụ bắt giữ từ tháng 12.2025. ICE gọi đây là chiến dịch lớn nhất lịch sử.

Người biểu tình tại Minneapolis ngày 12.1 ẢNH: AP

Cũng trong ngày 12.1, tiểu bang Illinois kiện Bộ An ninh Nội địa với cáo buộc các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) và ICE sử dụng chiến thuật trái phép và nguy hiểm trên khắp bang.

Illinois cho rằng các đặc vụ liên bang đã vượt quá thẩm quyền khi bắt người mà không có lệnh bắt hay bằng chứng xác đáng, sử dụng hơi cay bừa bãi và thực hiện các hành động hành pháp không được quốc hội phê chuẩn.

"Chúng tôi đã kinh hãi chứng kiến cảnh các đặc vụ liên bang không bị kiểm soát hung hăng tấn công và khủng bố các cộng đồng và khu phố tại Illinois, gây hại quyền hiến định và đe dọa an toàn công cộng. Trước sự tàn bạo và hăm dọa của chính quyền ông Trump, Illinois đang đứng lên chống lại các cuộc tấn công nhắm vào người dân chúng tôi", Thống đốc Illinois JB Pritzker nói.

Theo AP, hơn 4.300 người đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp người nhập cư tại Chicago (Illinois) trong năm 2025.

Bình luận về hai vụ kiện, người phát ngôn Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa cáo buộc các quan chức Minnesota không quan tâm an toàn công cộng và nói rằng những cáo buộc từ Illinois là vô căn cứ.