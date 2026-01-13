Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hai tiểu bang kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trấn áp người nhập cư

Vi Trân
Vi Trân
13/01/2026 07:50 GMT+7

Hai tiểu bang tại Mỹ đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì những hành động trong chiến dịch trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.

Chính quyền bang Minnesota và các thành phố Minneapolis, St. Paul đã kiện chính quyền Tổng thống Trump, yêu cầu tòa án liên bang dừng cuộc trấn áp người nhập cư tại tiểu bang, tờ The Guardian dẫn lời Tổng chưởng lý bang Keith Ellison thông báo ngày 12.1.

Hai tiểu bang kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trấn áp người nhập cư - Ảnh 1.

Các đặc vụ liên bang chuẩn bị sử dụng hơi cay chống người biểu tình tại Minneapolis ngày 12.1

ẢNH: AP

Nguyên đơn yêu cầu tòa án tuyên bố rằng chiến dịch trấn áp này là vi hiến và bất hợp pháp. Các quan chức bang chỉ trích chiến dịch này đã gây phân biệt chủng tộc và dẫn đến những xáo trộn trong cuộc sống thường nhật.

"Việc triển khai trái phép hàng ngàn đặc vụ liên bang có vũ trang, đeo mặt nạ và thiếu huấn luyện đang gây hại cho Minnesota. Người dân đang bị phân biệt chủng tộc, quấy nhiễu, khủng bố và hành hung. Trường học phải phong tỏa, doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Cảnh sát Minnesota đang phải dành vô số giờ để giải quyết sự hỗn loạn mà ICE gây ra", bà Ellison nói. ICE là tên viết tắt của Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Minnesota còn cáo buộc chính quyền ông Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận khi chỉ tập trung vào các bang ủng hộ đảng Dân chủ và đón chào người nhập cư.

Đơn kiện được đưa ra vài ngày sau khi một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minneapolis, dẫn đến biểu tình căng thẳng trên khắp tiểu bang Minnesota.

Bộ An ninh Nội địa đã tuyên bố sẽ đưa hơn 2.000 nhân viên di trú đến Minnesota và cho biết đã thực hiện hơn 2.000 vụ bắt giữ từ tháng 12.2025. ICE gọi đây là chiến dịch lớn nhất lịch sử.

Hai tiểu bang kiện chính quyền ông Trump về chiến dịch trấn áp người nhập cư - Ảnh 2.

Người biểu tình tại Minneapolis ngày 12.1

ẢNH: AP

Cũng trong ngày 12.1, tiểu bang Illinois kiện Bộ An ninh Nội địa với cáo buộc các đặc vụ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) và ICE sử dụng chiến thuật trái phép và nguy hiểm trên khắp bang.

Illinois cho rằng các đặc vụ liên bang đã vượt quá thẩm quyền khi bắt người mà không có lệnh bắt hay bằng chứng xác đáng, sử dụng hơi cay bừa bãi và thực hiện các hành động hành pháp không được quốc hội phê chuẩn.

"Chúng tôi đã kinh hãi chứng kiến cảnh các đặc vụ liên bang không bị kiểm soát hung hăng tấn công và khủng bố các cộng đồng và khu phố tại Illinois, gây hại quyền hiến định và đe dọa an toàn công cộng. Trước sự tàn bạo và hăm dọa của chính quyền ông Trump, Illinois đang đứng lên chống lại các cuộc tấn công nhắm vào người dân chúng tôi", Thống đốc Illinois JB Pritzker nói.

Theo AP, hơn 4.300 người đã bị bắt trong chiến dịch trấn áp người nhập cư tại Chicago (Illinois) trong năm 2025.

Bình luận về hai vụ kiện, người phát ngôn Tricia McLaughlin của Bộ An ninh Nội địa cáo buộc các quan chức Minnesota không quan tâm an toàn công cộng và nói rằng những cáo buộc từ Illinois là vô căn cứ.

Tin liên quan

Căng thẳng sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

Căng thẳng sau vụ ICE bắn chết người ở Minnesota

Vụ lực lượng thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một phụ nữ ở TP.Minneapolis (bang Minnesota) hôm 7.1 đang tạo làn sóng phản ứng mạnh tại quốc hội nước này.

Căng thẳng quanh vụ ICE bắn chết người ở bang Minnesota

Thẩm phán Mỹ chặn Tổng thống Trump điều Vệ binh Quốc gia đến Illinois

Khám phá thêm chủ đề

Trump Người nhập cư Minnesota Illinois đặc vụ liên bang ICE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận