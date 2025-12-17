Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump thêm 20 nước vào danh sách cấm hoặc hạn chế nhập cảnh

Khánh An
Khánh An
17/12/2025 06:57 GMT+7

Mỹ tiếp tục siết chính sách di trú, sau vụ một người nhập cư Afghanistan nổ súng vào hai thành viên Vệ binh Quốc gia.

Tổng thống Trump thêm 20 nước vào danh sách cấm hoặc hạn chế nhập cảnh- Ảnh 1.

Tổng thống Trump và Bộ trưởng Noem tại Nhà Trắng

ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 17.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung 20 quốc gia vào danh sách cấm nhập cảnh hoàn toàn hoặc một phần, nâng tổng số lên 39 quốc gia.

Nhà Trắng đưa ra thông báo này vài tuần sau khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết bà đã khuyến nghị tổng thống mở rộng danh sách, trong bối cảnh Mỹ tìm cách hạn chế hơn nữa việc nhập cư Mỹ sau khi một người nhập cư Afghanistan bị buộc tội bắn hai binh sĩ Vệ binh Quốc gia hồi tháng trước.

Các quốc gia bổ sung đối diện lệnh cấm hoàn toàn là Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan và Syria. Ngoài ra, 14 quốc gia khác vốn bị cấm nhập cảnh một phần nay phải đối diện lệnh cấm hoàn toàn, Nhà Trắng cho biết.

Trong danh sách mới, những quốc gia đối diện lệnh cấm một phần gồm Angola, Antigua và Barbuda, Benin, Bờ Biển Ngà, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia và Zimbabwe.

Nhà Trắng cho biết động thái này nhắm vào các quốc gia đã "bộc lộ những thiếu sót nghiêm trọng, kéo dài và có hệ thống trong công tác sàng lọc, thẩm tra và chia sẻ thông tin".

Ông Trump đã nhanh chóng thúc đẩy các thay đổi chính sách trên diện rộng nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm các kênh nhập cư hợp pháp, kể từ khi nghi phạm Rahmanullah Lakanwal bị bắt và bị truy tố vì bắn hai binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang tuần tra bên ngoài một ga tàu điện ngầm gần Nhà Trắng hôm 26.11.

Nghi phạm này được tái định cư tại Mỹ vào năm 2021, sau khi hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố do CIA dẫn đầu tại Afghanistan.

Kể từ sau vụ nổ súng nêu trên, Mỹ đã tạm dừng toàn bộ các hồ sơ xin tị nạn do Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ xử lý, đình chỉ việc xét duyệt hồ sơ nhập quốc tịch và cấp thẻ xanh đối với công dân của 19 quốc gia ban đầu chịu lệnh cấm đi lại, đồng thời đình chỉ mọi yêu cầu liên quan nhập cư từ công dân Afghanistan.

