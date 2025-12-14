Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố đáp trả vụ binh sĩ Mỹ bị phục kích ở Syria

Khánh An
Khánh An
14/12/2025 08:07 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ 'trả đũa rất nghiêm trọng' sau khi một thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phục kích khiến 2 binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên thiệt mạng tại Syria.

Ông Trump tuyên bố đáp trả vụ binh sĩ Mỹ bị phục kích ở Syria- Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng hôm 13.12

ẢNH: AFP

Hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên dân sự đã thiệt mạng ở miền trung Syria hôm 13.12, sau khi một thành viên được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nổ súng vào một đội tuần tra chung của Mỹ và Syria, theo AFP dẫn lời các quan chức Mỹ.

"Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của 3 người Mỹ yêu nước ở Syria", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời tuyên bố sẽ "trả đũa rất nghiêm trọng".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vụ tấn công xảy ra ở thành phố Palmyra, nơi có những tàn tích cổ được UNESCO công nhận và từng bị IS kiểm soát.

Vụ tấn công chết người này là "cuộc phục kích của một tay súng IS đơn độc", người này đã "bị can thiệp và tiêu diệt", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trên mạng xã hội X.

Ông Trump gọi đó là "một cuộc tấn công của IS nhằm vào Mỹ và Syria, tại một khu vực rất nguy hiểm của Syria, nơi chúng chưa hoàn toàn kiểm soát".

Ba binh sĩ Mỹ khác bị thương trong vụ việc đang hồi phục tốt, ông Trump cho biết.

Theo ông Parnell, các binh sĩ "đang tiến hành một cuộc gặp gỡ với lãnh đạo chủ chốt" nhằm hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố khi vụ tấn công xảy ra. Đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack nói rằng vụ phục kích nhắm vào "một đội tuần tra chung của chính phủ Mỹ và Syria".

Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo mới của Syria là ông Ahmed al-Sharaa, người đã đến thăm Nhà Trắng vào tháng trước, "vô cùng tức giận và quan ngại về vụ tấn công này".

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Asaad al-Shaibani tuyên bố Damascus "lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố nhắm vào một đội tuần tra chống khủng bố chung của Syria và Mỹ gần Palmyra".

IS đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ của Syria và Iraq vào năm 2014, trước khi bị đánh bại tại nước này 5 năm sau đó. Tuy nhiên, các thành viên IS vẫn duy trì sự hiện diện, đặc biệt là ở sa mạc rộng lớn của Syria.

Lực lượng Mỹ được triển khai ở vùng đông bắc do người Kurd kiểm soát của Syria cũng như tại khu vực Al-Tanf gần biên giới với Jordan.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Syria binh sĩ mỹ IS Phục kích trả đũa Palmyra Tom Barrack
