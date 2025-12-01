Mỹ, Syria phối hợp không kích 15 cơ sở vũ khí của IS

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 30.11, lực lượng Mỹ và Syria đã xác định và phá hủy các cơ sở lưu trữ của IS trên khắp tỉnh Rif Damashq trong nhiều cuộc không kích trên bộ được tiến hành từ ngày 24 - 27.11.

Một binh sĩ Mỹ nắm tay một cậu bé trong cuộc tuần tra chung với lực lượng Syria ở vùng nông thôn Qamishli (đông bắc Syria) ngày 8.2.2024 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của CENTCOM cho biết chiến dịch đã phá hủy hơn 130 súng cối và tên lửa, cùng nhiều súng trường tấn công, súng máy, mìn chống tăng và vật liệu chế tạo bom tự chế (IED).

IS - từng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq - đã bị liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh bại những năm gần đây, song vẫn tìm cách tái tập hợp và phục hồi lực lượng.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, khẳng định chiến dịch lần này nhằm "đảm bảo những thành quả đạt được trước IS được duy trì lâu dài".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hỗ trợ tái ổn định Syria sau cuộc hội đàm hôm 10.11 với lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Chính quyền Syria cho biết họ đã tiến hành các chiến dịch truy quét IS trên toàn quốc trước cuộc gặp với ông Trump. Bên cạnh đó, Syria cũng gia nhập liên minh toàn cầu chống IS do Mỹ dẫn dắt.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn thêm 180 ngày việc đình chỉ thực thi một phần Đạo luật Caesar 2019 đối với Syria, song việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt này thuộc thẩm quyền Quốc hội Mỹ.