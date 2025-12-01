Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ, Syria phối hợp không kích 15 cơ sở vũ khí của IS

Trí Đỗ
Trí Đỗ
01/12/2025 07:20 GMT+7

Quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy 15 địa điểm cất giữ vũ khí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền nam Syria trong chiến dịch phối hợp với lực lượng chính quyền Syria.

Theo Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 30.11, lực lượng Mỹ và Syria đã xác định và phá hủy các cơ sở lưu trữ của IS trên khắp tỉnh Rif Damashq trong nhiều cuộc không kích trên bộ được tiến hành từ ngày 24 - 27.11.

- Ảnh 1.

Một binh sĩ Mỹ nắm tay một cậu bé trong cuộc tuần tra chung với lực lượng Syria ở vùng nông thôn Qamishli (đông bắc Syria) ngày 8.2.2024

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của CENTCOM cho biết chiến dịch đã phá hủy hơn 130 súng cối và tên lửa, cùng nhiều súng trường tấn công, súng máy, mìn chống tăng và vật liệu chế tạo bom tự chế (IED).

IS - từng kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq - đã bị liên minh do Mỹ dẫn đầu đánh bại những năm gần đây, song vẫn tìm cách tái tập hợp và phục hồi lực lượng.

Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy CENTCOM, khẳng định chiến dịch lần này nhằm "đảm bảo những thành quả đạt được trước IS được duy trì lâu dài".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hỗ trợ tái ổn định Syria sau cuộc hội đàm hôm 10.11 với lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Chính quyền Syria cho biết họ đã tiến hành các chiến dịch truy quét IS trên toàn quốc trước cuộc gặp với ông Trump. Bên cạnh đó, Syria cũng gia nhập liên minh toàn cầu chống IS do Mỹ dẫn dắt.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn thêm 180 ngày việc đình chỉ thực thi một phần Đạo luật Caesar 2019 đối với Syria, song việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt này thuộc thẩm quyền Quốc hội Mỹ.

Tin liên quan

Syria tấn công phủ đầu IS ngay trước chuyến đi lịch sử của tổng thống đến Mỹ

Syria tấn công phủ đầu IS ngay trước chuyến đi lịch sử của tổng thống đến Mỹ

Syria đã tiến hành chiến dịch tấn công phủ đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngay trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ.

Ông Trump ra lệnh không kích IS tại Somalia

Syria tuyên bố phá âm mưu đánh bom của IS

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Syria IS CENTCOM không kích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận