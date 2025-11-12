Bước ngoặt lịch sử cho lãnh đạo Syria

Chỉ vài ngày trước chuyến thăm, HĐBA LHQ và sau đó là Mỹ đưa ông al-Sharaa và một số quan chức ra khỏi danh sách khủng bố. Chuyến thăm Nhà Trắng đánh dấu bước chuyển lớn cho ông al-Sharaa, từ một chỉ huy chiến trường bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho việc bắt giữ thành chính khách quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa tại Nhà Trắng ngày 10.11 Ảnh: AP

Hình ảnh chính thức được chính quyền Syria công bố cho thấy cuộc gặp diễn ra tại Phòng Bầu dục với sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao của Mỹ như Phó tổng thống J.D.Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ nhưng văn phòng lãnh đạo Syria ra tuyên bố cho biết hai bên thảo luận về cách tăng cường và phát triển mối quan hệ song phương cùng nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Nói với báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Trump miêu tả ông al-Sharaa là một lãnh đạo mạnh mẽ và cứng rắn "với quá khứ sóng gió". Ông Trump cam kết sẽ làm mọi thứ để giúp Syria thành công và cho rằng Damascus là "một phần lớn" trong kế hoạch hòa bình rộng hơn của ông tại Trung Đông.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News, ông al-Sharaa gạt bỏ quá khứ của bản thân và nói Syria giờ đây được xem là "đồng minh địa chính trị của Mỹ, không phải là mối đe dọa an ninh". Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ với truyền thông rằng Syria đã chính thức xác nhận sẽ gia nhập liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trở thành thành viên thứ 90. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ cho phép Syria khôi phục hoạt động Đại sứ quán tại Washington D.C để hai bên phối hợp tốt hơn về chống khủng bố, an ninh và kinh tế.



