Lực lượng Israel và Syria đụng độ ác liệt, nhiều người thương vong

Cuộc đột kích diễn ra tại thị trấn Beit Jinn ở miền nam Syria vào rạng sáng 28.11. Đài Al-Jazeera dẫn thông tin từ truyền thông Israel cho biết lực lượng Israel đã xâm nhập thị trấn và xảy ra đụng độ với lực lượng địa phương.

Một đợt không kích của Israel tại thủ đô Damascus của Syria hồi tháng 7 ẢNH: REUTERS

Phía Israel bị bao vây nên buộc phải thực hiện không kích và pháo kích để rút lui. Nhiều cư dân tháo chạy sang các ngôi làng bên cạnh.

Quân đội Israel thông báo đã bắt giữ 3 nghi phạm trong chiến dịch, trong đó có 2 anh em là thành viên của lực lượng Hồi giáo Li Băng al-Jamaa al-Islamiyya (Jemaah Islamiyah). Chiến dịch được thực hiện sau khi tình báo cho thấy nhóm này đang xúc tiến kế hoạch tấn công dân thường Israel, theo thông báo.

Chiến dịch làm ít nhất 10 người thiệt mạng, theo truyền hình nhà nước Syria. Quân đội Israel công bố video về cuộc không kích và nói đã diệt nhiều tay súng.

Theo tờ The Times of Israel, 6 binh sĩ Israel bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Lính Israel bắn hai người Palestine đang đầu hàng ở Bờ Tây

Sau khi chính quyền nhà lãnh đạo Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12.2024 và Syria có lực lượng lãnh đạo Hồi giáo mới, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nước này.

Bên cạnh đó, Israel còn đưa binh sĩ vào vùng đệm do Liên Hiệp Quốc tuần tra, khu vực phân chia lực lượng hai nước tại Cao nguyên Golan từ năm 1974.

Ngoài các đợt tấn công từ Israel, chính quyền mới của nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa còn gặp thách thức trong việc ngăn chặn bạo lực sắc tộc bùng phát tại Syria trong bối cảnh nước này đang tạm thoát khỏi sự cô lập để gia nhập cộng đồng quốc tế.



