Biểu tình rầm rộ sau khi nhân viên di trú Mỹ bắn chết một phụ nữ

Nhiều người xuống đường biểu tình tại Minneapolis hôm 7.1 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 8.1 đưa tin một nhân viên di trú Mỹ bắn chết một phụ nữ trên đường tại thành phố Minneapolis (bang Minnesota), dẫn đến các cuộc biểu tình lớn và sự phẫn nộ từ các nhà lãnh đạo địa phương, những người bác bỏ tuyên bố của Nhà Trắng rằng nạn nhân bị bắn là khủng bố nội địa.

Người phụ nữ, được truyền thông địa phương xác định là Renee Nicole Good (37 tuổi), đã bị bắn ở cự ly gần vì các nhân viên di trú cho rằng xe của bà đang chắn đường, trong khi dường như bà đang cố gắng lái xe khỏi đó.

Đoạn video về vụ việc cho thấy một nhân viên Cơ quan thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn ba phát vào chiếc SUV hiệu Honda, khiến chiếc xe mất kiểm soát và đâm vào các phương tiện đang đỗ, trong khi những người chứng kiến kinh hoàng la hét chửi bới các nhân viên liên bang.

Thi thể đẫm máu của nạn nhân sau đó được nhìn thấy nằm gục trong chiếc xe bị tai nạn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng tuyên bố bà Good đang cố gắng giết các đặc vụ. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey gọi cáo buộc này là "vô lý" và kêu gọi ICE rời khỏi thành phố của ông.

Đài Fox9 dẫn lời một nhân chứng kể rằng một người tiến đến cho biết mình là bác sĩ và muốn giúp đỡ bà Good, nhưng bị các đặc vụ ICE chặn lại.

Chiếc xe của nạn nhân tại hiện trường ẢNH: REUTERS

Báo Minnesota Star Tribune dẫn lời bà Donna Ganger, mẹ của nạn nhân, cho rằng con gái bà "có lẽ đã rất sợ hãi". Bà Ganger khẳng định con gái mình "không hề tham gia vào bất cứ việc gì" nhằm thách thức các nhân viên ICE.

Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường phố lạnh giá của Minneapolis sau vụ xả súng, giơ cao những tấm biển có dòng chữ "ICE hãy rời khỏi MPLS", một từ viết tắt phổ biến của thành phố.

Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nói rằng đoạn video cho thấy người phụ nữ "đã cố ý, hung bạo và tàn nhẫn cán nhân viên ICE, người dường như đã bắn bà ta để tự vệ".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết "bất kỳ sự mất mát sinh mạng nào cũng là một bi kịch" nhưng gọi vụ việc là "khủng bố nội địa" và nói rằng bà Good "đã theo dõi và cản trở công việc của ICE suốt cả ngày".

"Sau đó, bà ta đã biến chiếc xe của mình thành vũ khí", theo bà Noem.

Bà Noem cho biết nhân viên đã nổ súng từng bị một người biểu tình chống ICE tông xe và kéo lê trên đường hồi tháng 6.2025.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz cam kết tiểu bang này sẽ "đảm bảo một cuộc điều tra đầy đủ, công bằng và nhanh chóng".