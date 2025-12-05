Mỹ siết chặt chính sách di trú

Siết chặt tối đa

Kể từ sau vụ 2 thành viên Vệ binh Quốc gia bị một nghi phạm nhập cư người Afghanistan bắn tại Washington D.C, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt thay đổi trong chính sách di trú. Toàn bộ quyết định cho tị nạn bị tạm dừng đến khi đảm bảo người xin tị nạn được kiểm tra tối đa. Số liệu của Đại học Syracuse (Mỹ) cho thấy có hơn 2,2 triệu người chờ quyết định tị nạn tính đến cuối tháng 8.

Theo CNN, hành động của Mỹ đồng nghĩa những người xin tị nạn đã chờ nhiều năm để được giải quyết giờ đối diện tương lai bất định hơn. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã dừng cấp thị thực cho những người Afghanistan từng hỗ trợ Mỹ trong chiến tranh, rà soát lại những trường hợp được cấp quyền tị nạn dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Chỉ huy Lực lượng Tuần tra biên giới Gregory Bovino (giữa) tại New Orleans ngày 3.12 ẢNH: AP

Mặt khác, những người được cấp hoặc đang chờ cấp thẻ xanh (giấy phép định cư và làm việc lâu dài) cũng trở thành đối tượng bị nhắm đến. Với lý do lo ngại an ninh quốc gia và an toàn công cộng, Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) hôm 2.12 thông báo tạm dừng ngay lập tức mọi quyết định di trú đối với công dân của 19 nước đã bị cấm hoặc hạn chế đến Mỹ theo quyết định hồi tháng 6. Điều này đồng nghĩa mọi quyết định liên quan hồ sơ xin cấp thẻ xanh và hồ sơ nhập tịch Mỹ đều bị tạm hoãn để xem xét kỹ lưỡng hơn. Reuters cho biết có trường hợp người đã được xếp lịch tuyên thệ nhập tịch hoặc phỏng vấn nhưng giờ bị hủy hoặc dời lại.

Mỹ dừng xử lý hồ sơ nhập cư từ 19 nước, có thể cấm nhập cảnh thêm nhiều nước

Mới nhất, chính quyền Tổng thống Trump ngày 3.12 công bố siết chặt thêm việc xét duyệt hồ sơ xin thị thực H-1B, yêu cầu nhân viên lãnh sự kiểm tra hồ sơ của đương đơn và người phụ thuộc xem liệu họ có liên quan các hoạt động kiểm duyệt tự do ngôn luận hay không. Trước đó, chính quyền ông Trump ra lệnh kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của đương đơn để xác định và từ chối cấp thị thực cho người có quan điểm chống Mỹ. H-1B là thị thực cho công ty Mỹ thuê lao động nước ngoài trong một số lĩnh vực, đặc biệt là công nghệ.

Đẩy mạnh trấn áp

Song song với siết đầu vào, chính quyền Tổng thống Trump cũng đẩy mạnh chiến dịch trục xuất dân nhập cư lậu khỏi nước Mỹ. Thành phố mới nhất bị nhắm đến là New Orleans tại tiểu bang Louisiana. Hôm 3.12, hơn 200 đặc vụ liên bang thuộc Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) và Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) bắt đầu xuất hiện tại các khu đông người gốc Mỹ Latin và tiến hành bắt giữ các đối tượng tình nghi, theo AP. Trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin cho biết chiến dịch New Orleans nhắm đến người nhập cư từng bị bắt vì phạm tội.

Một chiến dịch tương tự cũng được cho là sắp diễn ra tại TP.Minneapolis (bang Minnesota), nhắm đến cộng đồng gốc Somalia, theo truyền thông Mỹ. Ông Trump gần đây đã dùng những lời lẽ nặng nề nhắm vào cộng đồng Somalia tại Minnesota, sau khi một tờ báo bảo thủ đăng tin rằng tiền thuế của dân dành cho các chương trình chính phủ đã bị bòn rút và chuyển cho tổ chức cực đoan liên quan al-Qaeda tại Somalia. Trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 2.12, ông Trump nói không muốn người Somalia có mặt tại Mỹ vì "chẳng đóng góp gì" mà chỉ gây rắc rối, đồng thời đả kích nữ hạ nghị sĩ gốc Somalia Ilhan Omar cũng như các chính trị gia Dân chủ lãnh đạo tại Minnesota.