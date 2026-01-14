Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rào cản cho tham vọng thâu tóm Greenland của ông Trump

Vi Trân
14/01/2026 06:00 GMT+7

Một phái đoàn nghị sĩ từ cả hai đảng của Mỹ dự kiến thăm Đan Mạch trong tuần này nhằm tái khẳng định quan hệ đồng minh trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tham vọng sở hữu vùng lãnh thổ Greenland.

AP hôm qua dẫn lời thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons cho biết ông sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm ít nhất 9 thành viên quốc hội đến Copenhagen trong hai ngày 16 - 17.1 để gặp gỡ các quan chức Đan Mạch và Greenland, cũng như giới lãnh đạo doanh nghiệp. "Chúng tôi hiểu giá trị của mối quan hệ đối tác lâu năm với họ và không bao giờ tìm cách can thiệp các cuộc thảo luận nội bộ về tình trạng của Greenland", ông Coons nói về thông điệp của chuyến thăm. Thượng nghị sĩ Thom Tillis, thuộc đảng Cộng hòa như ông Trump và là thành viên chuyến thăm, nhấn mạnh quốc hội Mỹ cần đoàn kết trong việc ủng hộ đồng minh và tôn trọng chủ quyền của Đan Mạch.

- Ảnh 1.

Sân bay tại thủ phủ Nuuk, Greenland ngày 12.1

ẢNH: AP

Sau vụ tấn công bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và tuyên bố sẽ "quản lý" quốc gia Nam Mỹ, ông Trump gần đây tái đề cập việc sở hữu Greenland vì cho rằng hòn đảo này quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Mỹ phải sở hữu Greenland "bằng cách này hay cách khác" để ngăn Nga hoặc Trung Quốc chiếm được vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược và giàu tài nguyên này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ không nên theo đuổi lợi ích riêng bằng cách sử dụng các nước khác làm cái cớ. Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm qua "hối" ông Trump nên hành động nhanh lên vì người dân Greenland có thể bỏ phiếu để đồng ý sáp nhập vào Nga.

Ông Medvedev 'hối' ông Trump nhanh chân nếu không muốn mất Greenland

Tuần trước, lãnh đạo các đảng phái tại Greenland ra tuyên bố chung nhấn mạnh quyền tự quyết và kêu gọi Mỹ ngừng "coi khinh đất nước chúng tôi". Hôm 12.1, lãnh đạo hòn đảo phát thêm một tuyên bố khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch và được bảo vệ theo quy ước của NATO.

Theo Reuters, các nhà lập pháp lưỡng đảng kỳ vọng Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về một dự luật ngăn chặn tổng thống tìm cách kiểm soát Greenland. Tờ Politico ngày 12.1 đưa tin một nhóm hạ nghị sĩ cũng đang công bố dự luật ngăn cản Tổng thống Trump có hành động xâm lược một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ NATO.

Trong khi đó, hạ nghị sĩ Cộng hòa Randy Fine, người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump tại bang Florida, đã giới thiệu dự luật cho phép tổng thống có những biện pháp cần thiết nhằm sáp nhập hoặc giành lấy Greenland. Dự luật bị coi là cực kỳ khó để thông qua với sự phản đối của quốc hội, trong đó có nhiều nghị sĩ Cộng hòa, đối với việc sử dụng vũ lực để sở hữu Greenland. Hạ nghị sĩ Dân chủ Jimmy Gomez cũng đang chuẩn bị một dự luật mang tên Đạo luật bảo vệ chủ quyền Greenland, cấm sử dụng ngân sách liên bang để phục vụ cho kế hoạch sở hữu Greenland.

Khám phá thêm chủ đề

greenland Chủ quyền đồng minh Mỹ Đan Mạch
