Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quan chức Nga 'hối' ông Trump nhanh chân nếu không muốn mất Greenland

Vi Trân
Vi Trân
13/01/2026 08:59 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng người Greenland có thể bỏ phiếu để gia nhập Nga nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không nhanh chân kiểm soát hòn đảo.

"Ông Trump cần nhanh lên. Theo thông tin chưa xác thực, trong vài ngày nữa, có thể sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý bất thình lình, tại đó toàn bộ 55.000 dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga. Và thế là xong. Không có ngôi sao nhỏ mới nào trên lá cờ (Mỹ) nữa", ông Medvedev nói ngày 12.1, theo Reuters. Trên lá cờ Mỹ có 50 ngôi sao đại diện cho 50 tiểu bang.

Nga kêu gọi ông Trump nhanh chân nếu không muốn mất Greenland - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu Mỹ không nhanh chân

ẢNH: REUTERS

Phát ngôn mang tính chế giễu của ông Medvedev, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định sở hữu Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

Hôm 11.1, ông Trump nói sẽ sở hữu Greenland bằng cách này hay cách khác vì không muốn Nga hay Trung Quốc sở hữu hòn đảo này, vốn là lãnh thổ của Đan Mạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12.1 lặp lại quan điểm này, cho rằng việc Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát Greenland là điều không tốt cho Mỹ, châu Âu và cho hòn đảo. "Có lẽ lợi ích tốt nhất của Greenland là trở thành một phần của Mỹ", bà Leavitt nói.

NATO sẽ tăng hiện diện tại Greenland để ngăn ông Trump giành kiểm soát?

Ngày 12.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng các hoạt động của Trung Quốc tại Bắc cực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và tuân thủ luật quốc tế.

Bà tuyên bố các quyền và sự tự do của các nước trong việc thực hiện hoạt động tại Bắc cực theo luật nên được tôn trọng đầy đủ, theo AP. "Mỹ không nên theo đuổi lợi ích của mình bằng cách sử dụng các nước khác làm cái cớ", bà Mao nhấn mạnh.

Tin liên quan

Ông Trump quyết kiểm soát Greenland, 'không để Nga hay Trung Quốc chiếm đóng'

Ông Trump quyết kiểm soát Greenland, 'không để Nga hay Trung Quốc chiếm đóng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ 'làm điều gì đó với Greenland, dù là theo cách dễ dàng hay khó khăn', nhằm răn đe Nga và Trung Quốc.

Ông Trump cân nhắc dùng quân sự để sở hữu Greenland

Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland

Khám phá thêm chủ đề

greenland Trump nga Mỹ trung quốc bắc cực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận