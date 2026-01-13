Quan chức Nga 'hối' ông Trump nhanh chân nếu không muốn mất Greenland

"Ông Trump cần nhanh lên. Theo thông tin chưa xác thực, trong vài ngày nữa, có thể sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý bất thình lình, tại đó toàn bộ 55.000 dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga. Và thế là xong. Không có ngôi sao nhỏ mới nào trên lá cờ (Mỹ) nữa", ông Medvedev nói ngày 12.1, theo Reuters. Trên lá cờ Mỹ có 50 ngôi sao đại diện cho 50 tiểu bang.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng dân Greenland có thể bỏ phiếu gia nhập Nga nếu Mỹ không nhanh chân ẢNH: REUTERS

Phát ngôn mang tính chế giễu của ông Medvedev, cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định sở hữu Greenland vì lý do an ninh quốc gia.

Hôm 11.1, ông Trump nói sẽ sở hữu Greenland bằng cách này hay cách khác vì không muốn Nga hay Trung Quốc sở hữu hòn đảo này, vốn là lãnh thổ của Đan Mạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12.1 lặp lại quan điểm này, cho rằng việc Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát Greenland là điều không tốt cho Mỹ, châu Âu và cho hòn đảo. "Có lẽ lợi ích tốt nhất của Greenland là trở thành một phần của Mỹ", bà Leavitt nói.

NATO sẽ tăng hiện diện tại Greenland để ngăn ông Trump giành kiểm soát?

Ngày 12.1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng các hoạt động của Trung Quốc tại Bắc cực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và tuân thủ luật quốc tế.

Bà tuyên bố các quyền và sự tự do của các nước trong việc thực hiện hoạt động tại Bắc cực theo luật nên được tôn trọng đầy đủ, theo AP. "Mỹ không nên theo đuổi lợi ích của mình bằng cách sử dụng các nước khác làm cái cớ", bà Mao nhấn mạnh.