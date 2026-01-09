Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tính toán chi tiền để người dân Greenland tách khỏi Đan Mạch?

Thụy Miên
Thụy Miên
09/01/2026 10:55 GMT+7

Reuters hôm 9.1 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ giới chức Mỹ đang thảo luận dùng tiền thuyết phục người dân Greenland tách khỏi Đan Mạch và gia nhập Mỹ.

Mỹ tính toán dùng tiền thuyết phục người dân Greenland tách khỏi Đan Mạch - Ảnh 1.

Mộ khu nhà ở xã hội ở Nuuk, thủ phủ Greenland

ảnh: reuters

Ý tưởng chi tiền trực tiếp cho người dân Greenland, lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch, mang đến một hướng giải thích bằng cách nào Mỹ đang tìm cách "mua lại" hòn đảo khoảng 57.000 người, bất chấp chính quyền Copenhagen và Nuuk một mực khẳng định Greenland không phải để bán.

Trong khi số tiền cụ thể và cách thức triển khai chưa rõ, giới chức Mỹ, bao gồm các trợ lý của Nhà Trắng, đang thảo luận con số dao động từ 10.000 đến 100.000 USD/người, theo 2 nguồn tin.

Chiến thuật trên nằm trong số nhiều kế hoạch đang được Nhà Trắng thảo luận nhằm kiểm soát Greenland, bao gồm phương án quân sự.

Tuy nhiên, biện pháp này có nguy cơ bị nhìn nhận là quá mang tính giao dịch, thậm chí gây phản cảm đối với một cộng đồng lâu nay vẫn tranh luận về vấn đề độc lập và sự phụ thuộc kinh tế vào Đan Mạch.

Một nguồn thạo tin với các tính toán của Nhà Trắng cho hay việc thảo luận các khoản tiền "hỗ trợ" một lần như thế này không phải là chuyện mới. Điều đáng nói là các cuộc trao đổi về khả năng này đang ngày càng trở nên nghiêm túc hơn trong những ngày gần đây.

Các trợ lý Nhà Trắng đang cân nhắc những khoản chi cao hơn, chẳng hạn 100.000 USD/người, mà nếu thực hiện sẽ lên đến gần 6 tỉ USD, và một con số khả thi trong thực tế.

Nhiều chi tiết liên quan nếu phương pháp trên được triển khai vẫn chưa rõ, chẳng hạn như thời điểm và việc chi trả như thế nào.

Tại sao ông Trump muốn Mỹ kiểm soát Greenland?

Dù Nhà Trắng không loại trừ khả năng dùng vũ lực, Mỹ vẫn ưu tiên mua lại hòn đảo hoặc kiểm soát thông qua các biện pháp ngoại giao.

Một quan chức Mỹ cho hay một trong các khả năng là thuyết phục Greenland ký kết thỏa thuận mang tên Hiệp ước Liên kết Tự do (COFA) như Mỹ đã thực hiện với Micronesia, quần đảo Marshall và Palau.

Theo COFA, chính phủ chính phủ Mỹ sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ thiết yếu như bưu chính và bảo vệ quân sự. Đổi lại, quân đội Mỹ được tự do hoạt động tại các lãnh thổ ký kết COFA. Hoạt động thương mại với Mỹ tại các lãnh thổ này phần lớn được miễn thuế.

Khám phá thêm chủ đề

greenland Đan Mạch Nhà Trắng Mua Greenland
