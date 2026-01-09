Phó tổng thống Mỹ cảnh báo châu Âu về Greenland

Tàu chiến Đan Mạch tuần tra ở vùng biển ngoài khơi thủ phủ Nuuk của Greenland ảnh: afp

Các nước châu Âu đang gấp rút tìm kiếm phản ứng chung sau khi Nhà Trắng trong tuần tuyên bố Tổng thống Trump muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát hòn đảo.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance cáo buộc Đan Mạch và phần còn lại châu Âu đã không làm đủ để bảo vệ hòn đảo có vị trí chiến lược trước ý đồ của Nga và Trung Quốc, AFP đưa tin hôm 9.1.

"Tôi cho rằng lời khuyên của tôi đối với các lãnh đạo châu Âu và những người khác đó là hãy nghiêm túc cân nhắc ý định của Tổng thống Mỹ", ông Vance cho biết khi được hỏi về Greenland.

Phó tổng thống Mỹ thúc giục phía châu Âu hãy đặc biệt chú ý đến việc ông Trump kiên quyết nói Washington cần Greenland cho mục đích "phòng thủ tên lửa", trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực lân cận hòn đảo và băng Bắc Cực đang tan nhanh do biến đổi khí hậu.

"Vì thế điều mà chúng tôi đề nghị các đối tác châu Âu làm là phải coi trọng hơn an ninh của vùng lãnh thổ này. Bởi vì nếu họ không làm thế, Mỹ sẽ buộc phải có hành động", ông Vance nhấn mạnh.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời nguồn thạo tin tiết lộ phía trợ lý của Tổng thống Trump đã gặp các phái viên của Đan Mạch và Greenland tại Nhà Trắng.

Cụ thể, nguồn tin không nêu tên từ chính phủ Đan Mạch cho hay Đại sứ Đan Mạch Jesper Moller Sorensen và ông Jacob Isbosethsen, Đại diện ngoại giao Greenland ở Washington D.C, đã gặp các quan chức thuộc Hội đồng An ninh quốc gia hôm 8.1. Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề Greenland.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.