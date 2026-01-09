Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phó tổng thống Mỹ cảnh báo châu Âu về Greenland

Thụy Miên
Thụy Miên
09/01/2026 07:40 GMT+7

Phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm 8.1 cảnh báo châu Âu hãy 'nghiêm túc' cân nhắc quan điểm của ông Donald Trump về Greenland, trong bối cảnh ông Trump gia tăng sức ép liên quan đến lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ở Bắc Cực.

Phó tổng thống Mỹ cảnh báo châu Âu về Greenland - Ảnh 1.

Tàu chiến Đan Mạch tuần tra ở vùng biển ngoài khơi thủ phủ Nuuk của Greenland

ảnh: afp

Các nước châu Âu đang gấp rút tìm kiếm phản ứng chung sau khi Nhà Trắng trong tuần tuyên bố Tổng thống Trump muốn mua Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để kiểm soát hòn đảo.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Vance cáo buộc Đan Mạch và phần còn lại châu Âu đã không làm đủ để bảo vệ hòn đảo có vị trí chiến lược trước ý đồ của Nga và Trung Quốc, AFP đưa tin hôm 9.1.

"Tôi cho rằng lời khuyên của tôi đối với các lãnh đạo châu Âu và những người khác đó là hãy nghiêm túc cân nhắc ý định của Tổng thống Mỹ", ông Vance cho biết khi được hỏi về Greenland.

Phó tổng thống Mỹ thúc giục phía châu Âu hãy đặc biệt chú ý đến việc ông Trump kiên quyết nói Washington cần Greenland cho mục đích "phòng thủ tên lửa", trong bối cảnh Nga và Trung Quốc gia tăng hoạt động quân sự tại khu vực lân cận hòn đảo và băng Bắc Cực đang tan nhanh do biến đổi khí hậu.

"Vì thế điều mà chúng tôi đề nghị các đối tác châu Âu làm là phải coi trọng hơn an ninh của vùng lãnh thổ này. Bởi vì nếu họ không làm thế, Mỹ sẽ buộc phải có hành động", ông Vance nhấn mạnh.

Tại sao ông Trump muốn Mỹ kiểm soát Greenland?

Cùng ngày, Reuters dẫn lời nguồn thạo tin tiết lộ phía trợ lý của Tổng thống Trump đã gặp các phái viên của Đan Mạch và Greenland tại Nhà Trắng.

Cụ thể, nguồn tin không nêu tên từ chính phủ Đan Mạch cho hay Đại sứ Đan Mạch Jesper Moller Sorensen và ông Jacob Isbosethsen, Đại diện ngoại giao Greenland ở Washington D.C, đã gặp các quan chức thuộc Hội đồng An ninh quốc gia hôm 8.1. Nội dung cuộc họp xoay quanh vấn đề Greenland.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Tin liên quan

Nhà Trắng: Tổng thống Trump đang 'tích cực' thảo luận mua Greenland

Nhà Trắng: Tổng thống Trump đang 'tích cực' thảo luận mua Greenland

Nhà Trắng hôm 7.1 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang 'tích cực thảo luận' với đội ngũ của ông về khả năng mua lại Greenland, và dù ông Trump ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng không loại trừ phương án quân sự.

Ông Trump cân nhắc dùng quân sự để sở hữu Greenland

Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo NATO sẽ sụp đổ nếu Mỹ tấn công Greenland

Khám phá thêm chủ đề

greenland Tổng thống Trump Đan Mạch bắc cực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận