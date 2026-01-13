Cú đặt cược 'sống còn' của Trung Quốc

Tân Hoa xã vừa dẫn một báo cáo của Công ty tư vấn công nghệ Omdia (Anh) cho thấy các công ty robot Trung Quốc nổi lên như những nhà sản xuất robot hình người lớn nhất trên thế giới vào năm 2025.

Đột phá mới

Trong đó, AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải đã đạt được sản lượng xuất xưởng hằng năm hơn 5.100 sản phẩm, đảm bảo 39% thị phần robot hình người toàn cầu và đứng đầu thế giới về cả khối lượng lô hàng và thị phần. Tiếp theo là Unitree có trụ sở tại Hàng Châu và UBTECH có trụ sở tại Thâm Quyến, ghi nhận sản lượng xuất xưởng lần lượt là 4.200 và 1.000 sản phẩm. AgiBot và UBTECH tập trung vào các robot hình người ứng dụng thương mại và công nghiệp, trong khi robot của Unitree được triển khai rộng rãi trong thị trường nghiên cứu, giáo dục và tiêu dùng.

Một mẫu robot hình người của Noetix Robotics Ảnh: Noetix Robotics

Thực tế, một số nhà máy của Trung Quốc cũng đã đưa robot hình người vào đảm nhiệm một số công việc thay cho công nhân. Điển hình, từ tháng 3.2025, một nhà máy sản xuất xe điện hàng đầu nước này đã triển khai một nhóm robot hình người thực hiện các công việc như: nâng thiết bị, lắp ráp các bộ phận ô tô và thực hiện kiểm tra chất lượng. So với công nhân thông thường, số robot này có thể làm việc liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Nhờ vào việc tích hợp AI, các robot hình người thông minh đột phá hơn so với các thế hệ robot tự động trong các nhà máy trước đây.

Theo tờ South China Morning Post, các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh việc đa dạng hóa robot hình người. Cuối tháng 12.2025, Noetix Robotics có trụ sở tại Bắc Kinh đã tiết lộ Hobbs W1 là mẫu robot hình người với khuôn mặt phụ nữ sống động như thật, tóc đen và đôi tay khéo léo... tích hợp AI. Noetix Robotics khẳng định mẫu robot này có thể nhận ra cảm xúc, duy trì các cuộc trò chuyện tự nhiên và hoạt động trong các môi trường chuyên nghiệp như khách sạn, bán lẻ và văn phòng công ty. Chính những kết quả như vậy đã giúp cho các công ty robot Trung Quốc đang thu hút vốn mạnh mẽ. Như Noetix Robotics đã huy động được gần 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 71 triệu USD) chỉ trong vòng 1 tháng. Cụ thể, cuối tháng 10.2025, công ty huy động được khoảng 300 triệu nhân dân tệ trong vòng gọi vốn Series B, rồi thu hút thêm được 200 triệu nhân dân tệ trong vòng gọi vốn Series B+ vào cuối tháng 11.

Trung Quốc cảnh báo 'vỡ bong bóng' ngành robot hình người

Lá bài của Trung Quốc

Theo phân tích của Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, việc đầu tư vào robot hình người là lá bài quan trọng của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh AI giữa nước này với Mỹ. Trong khi Mỹ, với hầu hết công ty ở Thung lũng Silicon, tập trung chủ yếu vào việc mở rộng quy mô mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT và các ứng dụng AI kỹ thuật số, Trung Quốc đang đặt cược vào chọn lựa là sự thống trị AI sẽ đến từ các hệ thống có khả năng hoạt động tự động trong thế giới vật lý - robot được hỗ trợ bởi AI, thường được gọi là robot hình người hoặc AI hiện thân. Khai thác lá bài này còn giúp Trung Quốc tận dụng chuỗi cung ứng về sản xuất phần cứng mà nước này đang sở hữu.

Nếu Trung Quốc "thắng cược", AI có khả năng giải quyết một số thách thức cấp bách nhất trong nước của nước này, bao gồm tăng tốc nền kinh tế đang trì trệ và giải quyết các thách thức xã hội như dân số già. Điều này cũng có thể mang lại một loạt các lợi thế chiến lược trên diện rộng. Cụ thể, về lý thuyết, việc xây dựng một hệ sinh thái AI trưởng thành và đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn cầu lâu dài trong lĩnh vực này có thể tạo thành một trụ cột quan trọng của sức mạnh kinh tế và quân sự trong tương lai của Trung Quốc. Qua đó, Trung Quốc còn đi trước trong cuộc đua toàn cầu hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược thúc đẩy các chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cho mảng robot hình người. Tuy nhiên, điều này có thể lặp lại tình trạng "dẫm chân" giữa các địa phương, dư thừa sản lượng, lãng phí về đầu tư. Đây chính là một rủi ro cho kế hoạch của Bắc Kinh, điều đang xảy ra với lĩnh vực ô tô điện và một số ngành nghề khác. Bên cạnh đó, một rủi ro khác là rút ngắn chu kỳ công nghệ trong sản xuất dẫn đến chi phí đầu tư cao hơn quá nhiều so với giá trị đạt được.