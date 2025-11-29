Trung Quốc cảnh báo 'vỡ bong bóng' ngành robot hình người

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và chuỗi cung ứng vững chắc đang giúp các doanh nghiệp Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua phát triển robot chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI), những robot một ngày nào đó có thể giúp thực hiện các công việc hàng ngày. Hơn 150 công ty Trung Quốc đang sản xuất robot hình người, theo AFP.

Robot hình người của hãng Unitree Robotics (phải) tham gia cuộc thi chạy tại Bắc Kinh hồi tháng 8 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs gần đây cảnh báo rằng ngành này có nguy cơ dư thừa công suất nghiêm trọng khi sản xuất mở rộng nhanh chóng trong khi chưa có đơn hàng thực tế.

Tại buổi họp báo hôm 27.11, người phát ngôn Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Lý Siêu nói: "'Tốc độ' và 'bong bóng' luôn là những vấn đề cần nắm bắt và cân bằng trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp tiên phong".

Bà bổ sung rằng "điều tương tự cũng đang xảy ra với ngành robot hình người" khi trả lời câu hỏi về lo ngại bong bóng thị trường. Điều này phản ánh nỗi lo ngại lớn hơn về khả năng "vỡ bong bóng", nghĩa là sụp đổ thị trường do đầu tư điên cuồng vào công nghệ AI trên toàn cầu.

"Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới công nghệ và nhu cầu tăng cao, ngành robot hình người - đại diện cho quy mô của ngành AI hiện thân (embodied intelligence) - đang tăng trưởng bùng nổ", bà Lý nói. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng ngành này vẫn chưa trưởng thành về mặt công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng thực tế.

Robot hình người của Unitree Robotics biểu diễn nhảy lộn vòng tại một triển lãm ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) hôm 8.11 ẢNH: REUTERS

Hơn một nửa trong số hơn 150 công ty robot hình người của Trung Quốc (con số vẫn đang tiếp tục tăng) là các công ty khởi nghiệp (start-up) hoặc doanh nghiệp chuyển ngành từ lĩnh vực khác, Tân Hoa xã dẫn lời bà Lý. Theo vị quan chức, điều này là tốt cho sự đổi mới "nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác để ngăn chặn tình trạng các sản phẩm có tính lặp lại cao 'tụ tập' trên thị trường, làm thu hẹp không gian nghiên cứu phát triển và các rủi ro khác".

Một báo cáo hồi tháng 4 của công ty tư vấn chuyên ngành Leaderobot dự báo ngành robot hình người Trung Quốc sẽ đạt giá trị 82 tỉ nhân dân tệ (khoảng 11,6 tỉ USD) vào năm 2025, chiếm một nửa doanh số toàn cầu. Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Quốc vụ viện Trung Quốc cho thấy quy mô thị trường công nghiệp AI hiện thân Trung Quốc dự kiến đạt 400 tỉ nhân dân tệ vào năm 2030 và vượt 1.000 tỉ nhân dân tệ vào năm 2035.

Trung Quốc trên đường thành thế lực hàng đầu trong cạnh tranh robot hình người

Các ứng dụng thực tế quy mô lớn vẫn còn hiếm, nhưng những thử nghiệm đầy tham vọng đã thu hút sự chú ý. Trong tháng 11, robot của công ty AgiBot (Thượng Hải) đã lập Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường đi bộ dài nhất từ trước đến nay của một robot hình người, hoàn thành hành trình 100 km trong 3 ngày. Hồi tháng 8, Bắc Kinh cũng tổ chức Đại hội thể thao robot hình người đầu tiên trên thế giới, với hơn 500 "vận động viên" robot thi đấu các môn từ bóng rổ đến dọn dẹp.