Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Uber bắt tay Nvidia triển khai 100.000 robot taxi

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/10/2025 10:24 GMT+7

Công ty Uber của Mỹ ngày 28.10 thông báo về kế hoạch triển khai 100.000 chiếc robot taxi sử dụng công nghệ AI của Nvidia.

Trong thông cáo ngày 28.10, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang cho biết: “Cùng với Uber, chúng tôi đang tạo ra một khuôn khổ cho toàn bộ ngành công nghiệp để triển khai đội xe tự hành ở quy mô lớn, được hỗ trợ bởi hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia”.

“Xe robot taxi đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi toàn cầu về khả năng di chuyển giúp giao thông an toàn hơn, sạch hơn và hiệu quả hơn”, ông Huang nói thêm.

Uber 'bắt tay' Nvidia triển khai 100.000 robot taxi - Ảnh 1.

Uber vừa công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia để triển khai 100.000 robot taxi. Stellantis sẽ là một trong những đơn vị sản xuất xe cho dự án này

ẢNH: UBER

Nvidia, hãng công nghệ đến từ Mỹ, sẽ hợp tác với Uber để bắt đầu đưa robot taxi hoạt động từ năm 2027 theo kế hoạch, với mục tiêu là triển khai 100.000 chiếc.

Tổng giám đốc Uber Dara Khosrowshahi bày tỏ: “Khả năng tự hành sẽ biến đổi các thành phố theo hướng tốt đẹp hơn và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Nvidia để giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực”.

Những chiếc robot taxi sẽ được phát triển với sự hợp tác của Nvidia cùng các đối tác trong hệ sinh thái của Uber, sử dụng những nâng cấp mới nhất về hệ thống tự động lái của Nvidia, thông cáo của Uber ngày 28.10 có đoạn.

Tại sự kiện công nghệ ngày 28.10 ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), Nvidia đã công bố nền tảng công nghệ mới, mang tên Nvidia Drive AGX Hyperion 10. Đây là công nghệ cảm biến và điện toán mới của Nvidia hỗ trợ khả năng tự lái.

Cũng trong dự án của Uber và Nvidia, Công ty sản xuất ô tô Stellantis của Hà Lan sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp 5.000 chiếc xe phục vụ dự án robot taxi của Uber, sử dụng hệ thống tự lái cấp độ 4 (L4) của Nvidia, cho phép xe tự vận hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp của người lái.

Theo AFP ngày 28.10, Nvidia cho biết cũng đang hợp tác với các hãng chế tạo xe như Stellantis, Lucid (Mỹ) và Mercedes-Benz (Đức) để cho ra đời các mẫu robot taxi.

Công ty Waymo (Mỹ), chuyên phát triển xe tự hành và là công ty con của Alphabet, đang có các sản phẩm robot taxi đang vận hành tại Mỹ. Waymo vừa công bố kế hoạch triển khai robot taxi ở Anh vào năm sau, bước đầu tiên của công ty tại thị trường châu Âu. Hãng công nghệ Baidu của Trung Quốc cũng có kế hoạch triển khai robot taxi ở Đức và Anh năm 2026, thông qua ứng dụng đặt xe Lyft.

Tin liên quan

Sắp có 'taxi bay' chạy bằng điện

Sắp có 'taxi bay' chạy bằng điện

Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) ngày 7.8 cho biết đang hợp tác với một công ty khởi nghiệp Mỹ để phát triển ‘taxi bay’ chạy bằng điện, dự kiến đưa vào vận hành tại Nhật Bản đầu năm 2027.

Bước ngoặt mới trên thị trường taxi tự lái

Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực ?

Khám phá thêm chủ đề

robot taxi Nvidia UBER Xe tự hành Jensen Huang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận