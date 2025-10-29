Uber bắt tay Nvidia triển khai 100.000 robot taxi

Trong thông cáo ngày 28.10, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang cho biết: “Cùng với Uber, chúng tôi đang tạo ra một khuôn khổ cho toàn bộ ngành công nghiệp để triển khai đội xe tự hành ở quy mô lớn, được hỗ trợ bởi hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia”.

“Xe robot taxi đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi toàn cầu về khả năng di chuyển giúp giao thông an toàn hơn, sạch hơn và hiệu quả hơn”, ông Huang nói thêm.

Uber vừa công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia để triển khai 100.000 robot taxi. Stellantis sẽ là một trong những đơn vị sản xuất xe cho dự án này ẢNH: UBER

Nvidia, hãng công nghệ đến từ Mỹ, sẽ hợp tác với Uber để bắt đầu đưa robot taxi hoạt động từ năm 2027 theo kế hoạch, với mục tiêu là triển khai 100.000 chiếc.

Tổng giám đốc Uber Dara Khosrowshahi bày tỏ: “Khả năng tự hành sẽ biến đổi các thành phố theo hướng tốt đẹp hơn và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Nvidia để giúp biến tầm nhìn đó thành hiện thực”.

Những chiếc robot taxi sẽ được phát triển với sự hợp tác của Nvidia cùng các đối tác trong hệ sinh thái của Uber, sử dụng những nâng cấp mới nhất về hệ thống tự động lái của Nvidia, thông cáo của Uber ngày 28.10 có đoạn.

Tại sự kiện công nghệ ngày 28.10 ở thủ đô Washington D.C (Mỹ), Nvidia đã công bố nền tảng công nghệ mới, mang tên Nvidia Drive AGX Hyperion 10. Đây là công nghệ cảm biến và điện toán mới của Nvidia hỗ trợ khả năng tự lái.

Cũng trong dự án của Uber và Nvidia, Công ty sản xuất ô tô Stellantis của Hà Lan sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp 5.000 chiếc xe phục vụ dự án robot taxi của Uber, sử dụng hệ thống tự lái cấp độ 4 (L4) của Nvidia, cho phép xe tự vận hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp của người lái.

Theo AFP ngày 28.10, Nvidia cho biết cũng đang hợp tác với các hãng chế tạo xe như Stellantis, Lucid (Mỹ) và Mercedes-Benz (Đức) để cho ra đời các mẫu robot taxi.

Công ty Waymo (Mỹ), chuyên phát triển xe tự hành và là công ty con của Alphabet, đang có các sản phẩm robot taxi đang vận hành tại Mỹ. Waymo vừa công bố kế hoạch triển khai robot taxi ở Anh vào năm sau, bước đầu tiên của công ty tại thị trường châu Âu. Hãng công nghệ Baidu của Trung Quốc cũng có kế hoạch triển khai robot taxi ở Đức và Anh năm 2026, thông qua ứng dụng đặt xe Lyft.