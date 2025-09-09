Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tham vọng drone taxi bay sắp thành hiện thực ?

Phát Tiến
Phát Tiến
09/09/2025 06:00 GMT+7

Sự phát triển bùng nổ của máy bay không người lái (UAV, drone) đang kéo theo những ấp ủ về mô hình taxi bay dựa trên loại phương tiện đường không này.

Tờ South China Morning Post ngày 7.9 đưa tin một chiếc drone vừa lần đầu tiên cất cánh thử nghiệm dịch vụ taxi bay ở Rwanda.

Nhiều nỗ lực

Phương tiện được sử dụng ở trên là một chiếc drone tầm thấp do Công ty Ehang (Trung Quốc) sản xuất, có khả năng di chuyển tự động ở độ cao dưới 1.000 m. Kế hoạch triển khai taxi bay ở Rwanda được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch ở nước này.

Hồi tháng 5.2024, một chiếc drone Ehang EH216-S đã hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có chở người ở Abu Dhabi (UAE) cũng trong kế hoạch triển khai taxi bay. Khi đó, ông Hu Huazhi, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Ehang, cho biết công ty này đang khởi động hoạt động bay thương mại bằng drone tại UAE và các khu vực khác ở Trung Đông. Theo thỏa thuận đã đạt được vào năm 2023 với Wings Logistics Hub - một đơn vị công nghệ hậu cần thuộc Ethmar International Holding (EIH) ở UAE, Ehang dự kiến cung cấp khoảng 100 chiếc drone thuộc series EH216 để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên không và cả chữa cháy.

Taxi bay drone Ehang tại Rwanda: Tham vọng bay sắp thành hiện thực? - Ảnh 1.

Một chiếc drone chở khách của Ehang tại triển lãm ở Tây Ban Nha vào năm 2019

Ảnh: Phát Tiến

Mẫu EH216-S do Ehang phát triển là chiếc drone đầu tiên được Cơ quan Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay tiêu chuẩn cho thiết bị bay chạy điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) không người lái. Trong thử nghiệm ở UAE, hành khách chỉ việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động thông minh (smartphone) để đặt chỗ, khi chiếc drone đến thì chỉ việc mở cửa để lên ngồi, rồi xác nhận điểm đến ở màn hình được tích hợp trên chiếc drone thì chuyến bay sẽ bắt đầu hoàn toàn tự động.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 2.2018, EH216-S có giá khoảng 330.000 USD (hơn 8,5 tỉ đồng) tại Trung Quốc đại lục và có giá khoảng 410.000 USD (gần 11 tỉ đồng) ở những nơi khác. Chiếc drone này cũng được cho là đã hoàn thành hơn 42.000 chuyến bay thử nghiệm thành công tại hơn 14 quốc gia. EH216-S về lý thuyết đạt tốc độ hành trình khoảng 100 km/giờ và tốc độ tối đa khoảng 130 km/giờ, mỗi lần sạc đầy pin cho phép bay liên tục được khoảng 21 phút và tầm bay khoảng 30 km, đủ sức chở theo 2 người có tổng trọng lượng khoảng 220 kg.

Đến tháng 4.2024, Ehang bắt đầu phối hợp thực hiện các chuyến bay du lịch hạn chế, mang tính chất thử nghiệm ở 2 thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) và Hợp Phì (tỉnh An Huy). Theo một báo cáo, Trung Quốc có kế hoạch triển khai hơn 100.000 drone taxi và drone chở hàng ở tầm thấp vào năm 2030.

Vào tháng 2 vừa qua, CAAC đã chấp nhận đơn đăng ký chứng chỉ kiểu dáng của Ehang cho dòng VT35 thế hệ mới. Hãng này cũng đạt thỏa thuận với chính quyền TP.Hợp Phì bao gồm khoản đầu tư 140,2 triệu USD để phát triển VT35, nhằm tiến đến cung cấp dịch vụ vận tải hành khách thương mại và liên tỉnh cho khu vực phía đông của Trung Quốc.

Hành trình không đơn giản

Nhưng nói thế không đồng nghĩa với việc taxi bay bằng drone nhanh chóng trở thành hiện thực.

Thực tế từ năm 2017, Ehang đã bay thử nghiệm mẫu drone EH184 từ tòa nhà chọc trời Burj Al Arab có hình cánh buồm vốn được xem là biểu tượng của Dubai (UAE), theo tờ The New York Times. Khi đó, chiếc drone này chỉ có thể chở 1 người nặng không quá 100 kg, đủ sức bay liên tục khoảng 30 km hoặc 30 phút, tốc độ khoảng 60 km/giờ. Ehang cũng cam kết chiếc drone được trang bị công nghệ an toàn và trong trường hợp xảy ra sự cố "sẽ ngay lập tức hạ cánh ở khu vực gần nhất có thể để đảm bảo an toàn". Lúc bấy giờ, Ehang tuyên bố sẽ nhanh chóng triển khai dịch vụ taxi bay bằng mẫu drone của hãng này ở Dubai. Triển vọng càng trở nên lớn hơn khi chính Dubai khi đó cũng đang hướng đến mục tiêu vào năm 2030, 25% việc di chuyển trong nội bộ tiểu vương quốc này sẽ được thực hiện bằng phương tiện không người lái.

Taxi bay drone Ehang tại Rwanda: Tham vọng bay sắp thành hiện thực? - Ảnh 2.

Chiếc EH216-S bay thử nghiệm ở Abu Dhabi

Ảnh: Ehang

Thế nhưng từ đó đến nay, đã hơn 8 năm mà mô hình taxi bay bằng drone vẫn chỉ xoay quanh việc thử nghiệm. Bởi một trong những vấn đề khiến người ta lo ngại chính là tính an toàn, khi tính mạng của hành khách trên không trung gần như hoàn toàn giao phó cho một hệ thống tự động và nếu có người can thiệp cũng từ khoảng cách rất xa.

