Cuộc sống ở đảo băng Greenland, nơi Tổng thống Trump muốn kiểm soát

Một lớp băng dày vài dặm bao phủ 80% Greenland, buộc người Inuit, cư dân chính trên đảo, phải sinh sống dọc theo bờ biển trong những cộng đồng với những ngôi nhà được sơn màu rực rỡ. Tại nơi này, họ trải qua mùa đông lạnh giá khắc nghiệt để săn hải cẩu trên băng dưới ánh cực quang trong bóng tối gần như vĩnh cửu...



Vấn đề đối với du khách trong những năm qua là việc đến Greenland bằng các chuyến bay gián tiếp tốn nhiều thời gian. Điều đó đang thay đổi. Cuối năm 2024, thủ đô Nuuk đã khai trương sân bay quốc tế bị trì hoãn từ lâu. Tháng 6 năm 2025, United Airlines của Mỹ đã khai trương bay thẳng hai chuyến một tuần từ Newark đến Nuuk. Hòn đảo này đã chứng kiến sự tăng trưởng du lịch sau khi Tổng thống Donald Trump chú ý đến nó.

Hai sân bay quốc tế nữa dự kiến sẽ mở cửa trong năm nay, đầu tiên là tại Qaqortoq ở Nam Greenland vào tháng tư; sau đó, quan trọng hơn là tại Ilulissat, điểm du lịch nổi tiếng của hòn đảo, vào tháng mười, theo CNN.

Những tảng băng trôi dạt trong vịnh Disko, tại Ilulissat, Greenland ẢNH: GETTY

Những tảng băng trôi

Nằm trên bờ biển phía tây, Ilulissat là một cảng đánh bắt cá bơn và tôm xinh đẹp trên một vịnh đá tối màu, nơi du khách có thể ngồi trong các quán rượu nhâm nhi bia thủ công được lọc lạnh bởi băng hà 100.000 năm tuổi.

Đây cũng là địa điểm để chiêm ngưỡng vịnh Băng (Icefjord) được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, nơi những tảng băng khổng lồ cao bằng những tòa nhà chọc trời ở Manhattan trồi lên từ chỏm băng Greenland và trôi nổi như những con tàu ma trong vịnh Disko xung quanh.

Những chiếc thuyền nhỏ đưa du khách ra khơi để chiêm ngưỡng cận cảnh những tảng băg hùng vĩ của vịnh. Nhưng không được quá gần.

Những sinh vật khổng lồ của vịnh Disko là cá voi. Từ tháng 6 đến tháng 9, cá voi lưng gù nhảy lên khỏi mặt nước cùng với cá voi vây và cá voi minke ăn sinh vật phù du. Ngắm cá voi là trải nghiệm tuyệt vời dọc theo toàn bộ bờ biển gồ ghề của Greenland.

Cá voi được dùng làm thức ăn ở Greenland. Du khách không nên ngạc nhiên khi bắt gặp món ăn truyền thống của Greenland là mattak - da và mỡ cá voi, khi nếm thử có cảm giác như đang nhai cao su. Các cộng đồng người Inuit có hạn ngạch không chỉ để săn bắt các loài như cá voi narwhal mà còn cả gấu Bắc Cực, bò xạ hương và tuần lộc - những loài này cũng có thể xuất hiện trong thực đơn.

Vị trí Greenland ẢNH: BBC

Ilulissat cũng là trung tâm của các chuyến du ngoạn ven biển. Sự bùng nổ của du lịch tàu biển đã thúc đẩy lượng khách kỷ lục 141.000 người đến Greenland vào năm 2024.

Bờ biển phía tây đặc biệt phổ biến với các chuyến đi, thường xuất phát từ Bắc Mỹ hoặc Iceland. Và trong khi du lịch tàu biển quanh Greenland ban đầu chỉ là một lựa chọn mạo hiểm, giờ đây đã trở thành xu hướng chính.

Từ Ilulissat, các tàu du lịch men theo bờ biển hướng về phía nam, ghé thăm những cộng đồng nhỏ xinh xắn với những ngôi nhà sơn màu xanh lá cây, xanh dương, vàng và tím, và đảo Qeqertarsuaq (Disko), nơi những ngọn núi đỉnh bằng phẳng được bao phủ bởi các sông băng.

Chúng ta cũng khám phá vùng nước xanh biếc tuyệt đẹp của vịnh Eternity gần Maniitsoq và các địa điểm nhà ở cổ xưa của nền văn hóa tiền Inuit ở Nam Greenland, cùng với tàn tích của những ngôi nhà dài của người Viking có niên đại từ thế kỷ thứ 10 khi họ đến đây.

Một con cá voi lưng gù lặn xuống vịnh Disko ẢNH: Stefan Huwiler

Hẻo lánh và hiểm trở

Greenland khá đắt đỏ. Một cây xà lách trong cửa hàng địa phương có giá 10 đô la. Hiện nay, lựa chọn phổ biến nhất để khám phá khía cạnh hoang dã hơn của Greenland là hướng đến bờ biển phía đông đối diện với châu Âu. Nơi đây hoang sơ và ít khách du lịch hơn, với đường bờ biển hùng vĩ của các vịnh hẹp nơi những tảng băng trôi dạt về phía nam. Không có đường bộ và dân số rải rác chỉ hơn 3.500 người sinh sống trên một đường bờ biển có khoảng cách tương đương từ New York đến Denver.

Ngày càng nhiều tàu thám hiểm nhỏ đang khám phá bờ biển xa xôi này để chiêm ngưỡng phong cảnh phủ đầy băng giá và động vật hoang dã. Ngày càng nổi tiếng là hệ thống vịnh hẹp lớn nhất thế giới Scoresby Sound với những ngọn núi nhọn hoắt và các thung lũng treo bị tắc nghẽn bởi các sông băng. Đi thuyền về phía bắc là Vườn quốc gia Đông Bắc Greenland, tuyệt vời để quan sát động vật hoang dã trên vùng lãnh nguyên.

Du khách đến đây để xem gấu Bắc Cực, loài vật di chuyển gần đất liền hơn vào mùa hè ở bán cầu bắc khi băng biển tan chảy. Ngoài ra còn có bò xạ hương, những đàn ngỗng di cư lớn, cáo Bắc Cực và hải mã.

Một bức ảnh chụp từ trên không cho thấy ngôi làng Ittoqqortoormiit hẻo lánh ở phía đông Greenland ẢNH: GETTY

Một số loài động vật này là nguồn thức ăn hợp pháp cho cộng đồng địa phương. Có lẽ chuyến tham quan văn hóa thú vị nhất ở Greenland là đến một ngôi làng mà bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để học cách phát âm tên của nó so với việc đi bộ xung quanh - Ittoqqortoormiit. Cách khu định cư lân cận 500 dặm về phía bắc, 345 cư dân địa phương bị cô lập trong băng suốt 9 tháng trong năm. Tàu thuyền cập bến để gặp họ trong thời gian băng tan ngắn ngủi vào mùa hè từ tháng sáu đến tháng tám.

Để di chuyển trong mùa đông, người Inuit ngày nay thích sử dụng xe trượt tuyết hơn, mặc dù vẫn giữ chó kéo xe. Vào mùa đông, họ sẽ cung cấp các chuyến đi trượt tuyết bằng chó kéo cho những du khách gan dạ, được giữ ấm để chống lại nhiệt độ đóng băng.

Cuộc sống ở đây chắc chắn đang thay đổi. Khủng hoảng khí hậu đang làm tan chảy lớp băng và Greenland rất có thể sẽ trở thành con tốt trong một ván cờ địa chính trị. Nhưng hiện tại, sự chú ý của quốc tế đang mang lại những điều tốt đẹp cho một trong những điểm đến du lịch hoang dã nhất trên trái đất.

