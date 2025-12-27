Mỹ xem xét tài khoản mạng xã hội của người xin visa và đây là lưu ý

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào tháng 6 rằng một số người xin visa sẽ bị kiểm tra hoạt động trực tuyến như một phần của quy trình sàng lọc. Sáu tháng sau, bộ này đã mở rộng danh sách các loại visa phải chịu kiểm tra sự hiện diện của mạng xã hội.

Quy định mới đã làm phức tạp thêm quy trình xin visa, gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc phê duyệt, theo Business Insider.

Chúng cũng gây lo ngại cho một số công ty, bao gồm cả Google và Apple, khi cố vấn pháp lý khuyên nhân viên (những người cần có dấu visa để nhập cảnh lại Mỹ) không nên rời khỏi đất nước do thời gian xử lý kéo dài bởi các yêu cầu mới.

Các văn phòng lãnh sự bắt đầu tiến hành xem xét thông tin mạng xã hội đối với người nộp đơn xin visa H-1B (không định cư) vào ngày 15 tháng 12, nhưng họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng.

Dưới đây là những điều cần biết:

Chính phủ Mỹ vừa bổ sung thêm một rào cản nữa đối với người lao động và du khách có một số loại visa nhất định ANHR: GETTY

Xem xét trên mạng xã hội ảnh hưởng đến ai?

Đầu tháng này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói với Business Insider rằng, Mỹ yêu cầu những người xin visa H-1B và người phụ thuộc của họ phải công khai tài khoản mạng xã hội để các viên chức lãnh sự có thể xem xét hoạt động của họ.

Chương trình visa H-1B cho phép các công ty tạm thời tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao vào các vị trí chuyên môn. Dữ liệu thu thập từ Bộ Lao động cho thấy gần 50% đơn xin visa H-1B thuộc các lĩnh vực "chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật". Họ thường được sử dụng trong ngành công nghệ.

Bộ Ngoại giao cho biết sinh viên quốc tế và khách trao đổi (tham gia các chương trình giao lưu văn hóa…) cũng phải chịu sự xem xét "sự hiện diện trực tuyến", đặc biệt là đối với những người xin visa không định cư loại F, M và J.

Trong bản ghi nhớ của mình, cố vấn pháp lý của Google đã nói với nhân viên rằng sự chậm trễ xử lý kéo dài đang ảnh hưởng đến những người giữ visa H-1B, H-4, F, J và M.

Tại sao Mỹ lại xem xét mạng xã hội?

Các cơ quan liên bang dưới thời Tổng thống Donald Trump đang thực thi các chính sách nhập cư nghiêm ngặt và hạn chế hơn.

Vào tháng giêng, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường sàng lọc người nhập cư. Ông đã mở rộng sắc lệnh hành pháp đó vào tháng sáu và một lần nữa vào tuần trước. Kết hợp lại, các sắc lệnh tiếp theo này hạn chế một phần hoặc toàn bộ việc nhập cảnh đối với công dân từ 25 quốc gia.

Vào tháng 9, chính quyền ông Trump cũng bắt đầu thu phí cho các đơn xin thị thực H-1B mới.

Trong thông báo về việc kiểm tra mạng xã hội vào ngày 3 tháng 12, Bộ Ngoại giao cho biết những thay đổi này nhằm mục đích tăng cường an ninh quốc gia.

"Visa Mỹ là một đặc quyền, không phải là một quyền", một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói với Business Insider vào thời điểm đó. "Trong mọi trường hợp xin visa, chúng tôi sẽ dành thời gian cần thiết để đảm bảo người nộp đơn không gây ra rủi ro cho sự an toàn và an ninh của Mỹ".

Nên làm gì (và không nên làm gì) nếu bị ảnh hưởng

Có thể bạn sẽ muốn xóa tài khoản mạng xã hội của mình, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hãng luật Davis Wright Tremaine đã đưa ra lời khuyên trên trang web của mình rằng, người xin visa nên xem lại tài khoản mạng xã hội của mình để đảm bảo không có thông tin nào mâu thuẫn với những thông tin đã nộp trong đơn xin visa. Ngoài ra, hãng luật Duane Morris khuyên không nên xóa bài đăng hoặc hồ sơ. Nếu viên chức nhập cư phát hiện ra, điều đó có thể bị coi là hành vi trốn tránh.

Xin visa Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn

Phản ứng của các công ty

Các luật sư của Google và Apple đã khuyên nhân viên có visa không nên đi du lịch ra ngoài nước Mỹ do sự chậm trễ tại các đại sứ quán xuất phát từ việc kiểm tra nghiêm ngặt hơn.

"Xin lưu ý rằng, một số Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ đang gặp phải tình trạng chậm trễ đáng kể trong việc cấp thị thực, hiện được báo cáo là lên đến 12 tháng", cố vấn pháp lý của Google đã viết trong một bản ghi nhớ gửi cho các nhân viên có thị thực vào tuần trước.

Bên cạnh đó, nhiều công ty khác vẫn đang bức xúc sau khi ông Trump áp đặt khoản phí 100.000 đô la đối với những người xin visa H-1B mới vào tháng 9.

Sau sắc lệnh đó, ban đầu không nêu rõ rằng nó chỉ áp dụng cho những người xin visa mới, các nhóm nhân sự tại các công ty như Google, Amazon, Microsoft, Meta, Salesforce, JPMorgan và Zoom đã gửi cảnh báo cho nhân viên, khuyên họ không nên rời khỏi Mỹ nếu họ đang giữ visa H-1B.

Trong một sự cố, hàng chục người giữ visa H-1B trên chuyến bay của Emirates từ San Francisco đã bắt đầu xuống máy bay ngay khi nhận được thông báo.

Sự hoảng loạn lan rộng trong giới doanh nghiệp Mỹ đã buộc chính quyền ông Trump phải làm rõ rằng khoản phí này chỉ áp dụng cho những người xin visa mới, chứ không phải những người đang giữ visa.