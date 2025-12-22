Lý do báo Mỹ đưa Việt Nam vào hành trình tuyệt nhất thế giới năm 2025

Danh sách được chọn ra bởi những biên tập viên và phóng viên của CN Traveler, những người đã thực hiện nhiều chuyến du lịch khác nhau trên khắp thế giới trong năm qua và ghi nhận những ấn tượng không thể có được so với những điểm đến khác.

"Nếu phải chọn chuyến đi tuyệt vời nhất năm 2025, đó là chuyến đi kết hợp thành phố và biển cùng con trai 16 tuổi và chồng tôi đến Việt Nam. Đấy là một trong những trải nghiệm du lịch hiếm hoi mà mọi thứ từ ẩm thực, con người đến khách sạn đều tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu ở Huế, bên bờ sông Hương và là kinh đô thời nhà Nguyễn. Chúng tôi tham quan TP.Huế tráng lệ và lăng mộ Hoàng gia, nhưng sau đó dành trọn một ngày để tự do đi dạo và khám phá. Chúng tôi vô cùng ấn tượng với văn hóa cà phê địa phương - đặc biệt là cà phê muối - và nguồn năng lượng chung của thành phố; có một trường đại học lớn nên có rất nhiều sinh viên đi lại bằng xe máy. Có sự kết hợp giữa các thắng cảnh, lịch sử và một số khoảnh khắc du lịch, nhưng hơn thế nữa, Huế là một thành phố thực sự rất Việt Nam", Rebecca Misner, biên tập viên của CN Traveler, chia sẻ và cho rằng, Việt Nam mang đến cho gia đình cô nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, cũng như những sắc thái vô cùng đa dạng.

Gia đình Rebecca Misner chụp ảnh ở Huế và thưởng thức ẩm thực địa phương ở Phú Yên cũ ẢNH: CN TRAVELER

Tiếp theo, gia đình cô đến Hội An, nơi chắc chắn đông khách du lịch hơn nhưng lại vô cùng xinh đẹp và thức dậy từ sáng sớm đi ăn bánh mì trước khi hầu hết khách du lịch đổ về. Sau đó là hành trình đến Phú Yên cũ... "Chúng tôi trở về nước với mong muốn được quay lại - và vali của chúng tôi đầy ắp bánh tráng lẫn các món ăn vặt địa phương của Việt Nam", Rebecca Misner nhớ lại.

Bên cạnh Việt Nam, đội ngũ CN Traveler cũng đã đưa vào danh sách những điểm đến độc đáo và tuyệt vời khác thế giới: Chuyến đi cùng gia đình đến Copenhagen, Đan Mạch; đi bộ cùng tinh tinh ở Rwanda; tận hưởng kỳ nghỉ tại vùng đầm lầy Lafitte, Louisiana; tắm nắng mùa đông ở Mexico; đám cưới hoàn hảo như tranh vẽ ở Tuscany, Ý; tuần trăng mật ở Nhật Bản và Hàn Quốc; tuần trăng mật ở Los Cabos, Mexico; chuyến hành hương đầy chất thơ đến Ouro Preto, Brazil; lang thang khắp Bangkok và Bali; phiêu lưu bằng tàu hỏa qua Colorado và Utah...