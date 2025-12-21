Khách Anh vừa sợ vừa kinh ngạc trước 'cây cầu đẹp nhất thế giới' ở Việt Nam

"Tôi đã đến thăm Cầu Vàng khi đang du lịch vòng quanh Đông Nam Á, và Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích nhất của tôi trên thế giới, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Cây cầu đứng đầu danh sách những địa điểm tôi muốn đến trong chuyến đi Đà Nẵng; thực tế, có lẽ đó chính là lý do cho chuyến đi của tôi đến thành phố này", Amy Jones chia sẻ trong bài viết trên báo Anh Express.uk.

Là người sợ độ cao và dù biết cây cầu nằm ở trên núi, cô vẫn quyết định ngồi trên cabin cáp treo để vượt qua những cánh rừng, thung lũng, tầng mây và đổi lại là một chuyến đi hoàn toàn xứng đáng. "Bởi Cầu Vàng ngoài đời thực còn ấn tượng hơn nhiều, với những bàn tay khổng lồ và cấu trúc vàng uốn lượn. Tôi đi dọc theo chiều dài cây cầu, né tránh đám đông du khách, và trầm trồ trước kích thước và vẻ đẹp đáng kinh ngạc của nó. Cầu Vàng, nằm trong khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills gần trung tâm Đà Nẵng, được coi là một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới, và tôi đã may mắn có dịp chiêm ngưỡng", cô không ngớt lời có cánh cho cây cầu vốn vô cùng nổi tiếng trên thế giới.

Cầu Vàng được truyền thông quốc tế khen ngợi đẹp nhất thế giới ẢNH: AMY JONES

Trải dài 150 mét và nằm ở độ cao khoảng 1.200 mét so với mực nước biển, Cầu Vàng ở Việt Nam là một trong những "tác phẩm điêu khắc" nổi tiếng nhất thế giới. Bên cạnh kích thước ấn tượng, nó nổi tiếng với hai bàn tay khổng lồ, được làm từ sợi thủy tinh và lưới thép, được thiết kế trông như đang nâng đỡ cây cầu dành cho người đi bộ bằng vàng giữa bầu trời.



Trong cảm nhận của nữ du khách người Anh, những bàn tay được thiết kế trông như được làm từ đá cổ và có vẻ bị phong hóa với những vết rạn và rêu xanh, nhiều người nói rằng chúng là "bàn tay khổng lồ của các vị thần, đang kéo một dải vàng ra khỏi mặt đất".

Tác giả chụp ảnh trên Cầu Vàng ẢNH: AMY JONES

Khi đi chân lên cầu, mặc dù sợ độ cao, và bên phải là những ngọn đồi dốc, nhưng cô cảm thấy an tâm khi biết rằng bên trái mặt đất chỉ cách vài mét, chứ không phải vài nghìn mét. Sau đó, cô tiếp tục khám phá Sun World ở Bà Na Hills, nơi có nhiều điểm tham quan khác nhau, bao gồm Vườn hoa, Lâu đài Mặt trăng và Công viên Kỳ ảo, tất cả đều nằm trong vé vào cửa của cô.



"Ở đó còn có một bức tượng Phật trắng khổng lồ và một ngôi làng Pháp, nơi tôi cảm thấy như mình đang lạc vào một khung cảnh trong truyện cổ tích với những con đường lát đá cuội và kiến trúc quyến rũ. Đó chắc chắn là thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi đã thấy và trải nghiệm ở Việt Nam trong vài ngày qua", cô viết.