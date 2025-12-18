Xích lô, phố cổ, bánh xèo… Việt Nam xuất hiện ở Mỹ trên Quảng trường Thời Đại

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá của Grab đồng hành cùng du lịch Việt Nam nhằm "thắp sáng" tháng 12 - tháng lễ hội của năm - đến với người dân tại một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới - New York. Trong chiến dịch lần này, Grab đã ra mắt loạt quảng cáo mới với thời lượng 15 giây nhằm tôn vinh những hình ảnh biểu tượng cho du lịch và ẩm thực của một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam..

Những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam trên Quảng trường Thời Đại ẢNH: GRAB

Là một phần trong sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của Đông Nam Á và nâng cao sinh kế cho cộng đồng, Grab cho biết đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến du lịch, đối tác nhà hàng và đối tác tài xế, nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với khu vực. Kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq (Nasdaq: Grab) vào năm 2021, Grab đã tận dụng kênh quảng bá hữu hiệu là các màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại để tôn vinh các đối tác thương nhân, những người đang sở hữu những cửa hàng phục vụ cho nhu cầu ẩm thực đa dạng của hàng triệu người dùng trên khắp Đông Nam Á thông qua ứng dụng Grab.

Năm nay, thông qua chiến dịch quảng bá tại Quảng trường Thời Đại, Grab tập trung tôn vinh hệ sinh thái du lịch phong phú tại Đông Nam Á. Diễn ra từ ngày 2.12 – 12.12.2025, chiến dịch bao gồm 7 video quảng cáo dài 15 giây, giới thiệu những hình ảnh và món ăn đặc trưng của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các video được thực hiện với sự hỗ trợ từ các cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia trong khu vực, truyền cảm hứng để du khách tìm đến và khám phá sự thân thiện, giàu bản sắc của Đông Nam Á cùng Grab.

Du lịch Việt Nam tiếp cận với thị trường khách quốc tế ở Mỹ ẢNH: GRAB

Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), GDP du lịch của Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,5% (tính theo tổng tác động) và 5,9% (đóng góp trực tiếp) trong giai đoạn 2024 - 2034. Tính riêng trong năm 2024, ngành du lịch và lữ hành đã đóng góp khoảng 1/8 tổng số việc làm tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các Sở Du lịch tại những thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương thông qua chuyển đổi số, trong đó có việc tận dụng các kênh truyền thông của Grab để quảng bá di sản và ẩm thực địa phương. Với chiến dịch quảng bá mới nhất này, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống tại Manhattan - khu vực được xem là "giao lộ" của du khách toàn cầu. Grab kỳ vọng những hình ảnh biểu tượng này sẽ truyền cảm hứng để du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam cho hành trình tiếp theo, nơi ứng dụng Grab sẽ đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi - từ di chuyển an toàn, dễ dàng khám phá các điểm đến không thể bỏ lỡ, đến trải nghiệm ẩm thực địa phương".