Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Xích lô, phố cổ, bánh xèo… Việt Nam xuất hiện ở Mỹ trên Quảng trường Thời Đại

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
18/12/2025 12:02 GMT+7

Những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam như chiếc xích lô lướt qua Đại nội Huế, phố cổ Hội An, nem cua bể và bánh xèo đã xuất hiện trên màn hình quảng cáo lớn tại New York trên Quảng trường Thời Đại mang tính biểu tượng của Mỹ.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá của Grab đồng hành cùng du lịch Việt Nam nhằm "thắp sáng" tháng 12 - tháng lễ hội của năm - đến với người dân tại một trong những đô thị sầm uất nhất thế giới - New York. Trong chiến dịch lần này, Grab đã ra mắt loạt quảng cáo mới với thời lượng 15 giây nhằm tôn vinh những hình ảnh biểu tượng cho du lịch và ẩm thực của một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam..

Du lịch Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời Đại với hình ảnh Xích lô và bánh xèo - Ảnh 1.

Những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam trên Quảng trường Thời Đại

ẢNH: GRAB

Là một phần trong sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của Đông Nam Á và nâng cao sinh kế cho cộng đồng, Grab cho biết đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến du lịch, đối tác nhà hàng và đối tác tài xế, nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với khu vực. Kể từ khi niêm yết trên sàn Nasdaq (Nasdaq: Grab) vào năm 2021, Grab đã tận dụng kênh quảng bá hữu hiệu là các màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại để tôn vinh các đối tác thương nhân, những người đang sở hữu những cửa hàng phục vụ cho nhu cầu ẩm thực đa dạng của hàng triệu người dùng trên khắp Đông Nam Á thông qua ứng dụng Grab.

Năm nay, thông qua chiến dịch quảng bá tại Quảng trường Thời Đại, Grab tập trung tôn vinh hệ sinh thái du lịch phong phú tại Đông Nam Á. Diễn ra từ ngày 2.12 – 12.12.2025, chiến dịch bao gồm 7 video quảng cáo dài 15 giây, giới thiệu những hình ảnh và món ăn đặc trưng của Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các video được thực hiện với sự hỗ trợ từ các cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia trong khu vực, truyền cảm hứng để du khách tìm đến và khám phá sự thân thiện, giàu bản sắc của Đông Nam Á cùng Grab.

Du lịch Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời Đại với hình ảnh Xích lô và bánh xèo - Ảnh 2.
Du lịch Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời Đại với hình ảnh Xích lô và bánh xèo - Ảnh 3.
Du lịch Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời Đại với hình ảnh Xích lô và bánh xèo - Ảnh 4.
Du lịch Việt Nam tỏa sáng tại Quảng trường Thời Đại với hình ảnh Xích lô và bánh xèo - Ảnh 5.

Du lịch Việt Nam tiếp cận với thị trường khách quốc tế ở Mỹ

ẢNH: GRAB

Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), GDP du lịch của Đông Nam Á sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hằng năm là 5,5% (tính theo tổng tác động) và 5,9% (đóng góp trực tiếp) trong giai đoạn 2024 - 2034. Tính riêng trong năm 2024, ngành du lịch và lữ hành đã đóng góp khoảng 1/8 tổng số việc làm tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành, Grab Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các Sở Du lịch tại những thành phố trọng điểm về du lịch trên cả nước nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương thông qua chuyển đổi số, trong đó có việc tận dụng các kênh truyền thông của Grab để quảng bá di sản và ẩm thực địa phương. Với chiến dịch quảng bá mới nhất này, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống tại Manhattan - khu vực được xem là "giao lộ" của du khách toàn cầu. Grab kỳ vọng những hình ảnh biểu tượng này sẽ truyền cảm hứng để du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam cho hành trình tiếp theo, nơi ứng dụng Grab sẽ đồng hành cùng họ trong suốt chuyến đi - từ di chuyển an toàn, dễ dàng khám phá các điểm đến không thể bỏ lỡ, đến trải nghiệm ẩm thực địa phương".

Trong 11 tháng năm 2025, có gần 800.000 khách Mỹ đến Việt Nam, nằm trong top 10 thị trường khách lớn nhất của Việt Nam, theo Cục Du lịch quốc gia.

Tin liên quan

Du khách Mỹ kể hành trình 3 ngày 'như mơ' ở Việt Nam

Du khách Mỹ kể hành trình 3 ngày 'như mơ' ở Việt Nam

'Trong nhiều năm, tôi đã mơ ước được đến thăm Việt Nam. Ẩm thực và phong cảnh nơi đây luôn thôi thúc tôi, và vào mùa thu năm 2025, cuối cùng tôi đã thực hiện được điều đó'.

Khám phá thêm chủ đề

du lịch Việt Nam Quảng trường Thời Đại chiến dịch quảng bá Grab Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận