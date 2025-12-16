Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới

Tờ báo của kênh truyền hình Mỹ CNN vừa bình chọn 20 món nước (súp) ngon nhất thế giới, trong đó có món 'quốc hồn quốc túy' của Việt Nam.
Món nước (súp) là một trong những món ăn lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, theo Janet Clarkson, tác giả cuốn sách "Súp: Lịch sử toàn cầu". Mỗi nền văn hóa đều có một loại súp nào đó. Người xưa đã ninh súp trong đủ thứ, từ mai rùa đến những đoạn tre, bà viết trong cuốn sách, và bắt đầu sử dụng nồi súp bằng kim loại từ thời kỳ đồ đồng.
"Tôi nghĩ rằng ở mọi quốc gia trên thế giới, trong lịch sử, một số loại súp được coi là có tác dụng bồi bổ sức khỏe", tác giả viết.
Dưới đây là một số món trong danh sách top 20 món súp ngon nhất thế giới của CNN:
Tonkotsu ramen, Nhật Bản
Tom yum goong, Thái Lan
Mì bò Lan Châu, Trung Quốc
Súp sữa chua, Thổ Nhĩ Kỳ
Harirra, Marocco
Gumbo, Mỹ
Gazpacho, Tây Ban Nha
Súp hải sản Bouillabaisse, Pháp
Phở bò, Việt Nam
Danh sách top 20 của CNN còn có banga, Nigeria; bordcht, Ukraine; caldo verde, Bồ Đào Nha; chorba frik của Algeria, Lybia và Tunisia; chpe de camarones, Peru; groundnut soup, Tây Phi; kharcho, Georgia; mohinga, Myanmar; menudo, Mexico; moqueca de camarao, Brazil; soto ayam, Indonesia.
