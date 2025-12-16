Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
16/12/2025 08:07 GMT+7

Tờ báo của kênh truyền hình Mỹ CNN vừa bình chọn 20 món nước (súp) ngon nhất thế giới, trong đó có món 'quốc hồn quốc túy' của Việt Nam.

Món nước (súp) là một trong những món ăn lâu đời và phổ biến nhất trên thế giới, theo Janet Clarkson, tác giả cuốn sách "Súp: Lịch sử toàn cầu". Mỗi nền văn hóa đều có một loại súp nào đó. Người xưa đã ninh súp trong đủ thứ, từ mai rùa đến những đoạn tre, bà viết trong cuốn sách, và bắt đầu sử dụng nồi súp bằng kim loại từ thời kỳ đồ đồng.

"Tôi nghĩ rằng ở mọi quốc gia trên thế giới, trong lịch sử, một số loại súp được coi là có tác dụng bồi bổ sức khỏe", tác giả viết.

Dưới đây là một số món trong danh sách top 20 món súp ngon nhất thế giới của CNN:

Tonkotsu ramen, Nhật Bản

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 1.

Xương heo ninh nhừ lâu tạo nên hương vị đậm đà cho món ramen kinh điển này, với nước dùng sánh đặc nhờ tủy và mỡ. Đây là món ăn đặc trưng của tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu phía nam, nhưng giờ đây đã được phục vụ tại các quán ramen trên khắp cả nước (và thế giới)

Tom yum goong, Thái Lan

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 2.

Vị ngọt, chua, cay và mặn hòa quyện trong nước dùng của món súp này là sự kết hợp hoàn hảo với tôm ngọt, mềm. Các nguyên liệu thơm bao gồm riềng, sả và lá chanh, trong khi những lát ớt hiểm đỏ tươi làm tăng thêm độ cay. Tom yum goong chỉ là một trong nhiều loại súp Tom yum ở Thái Lan

Mì bò Lan Châu, Trung Quốc

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 3.

Việc nặn - hay kéo - sợi mì la mian bằng tay cho món súp truyền thống này là cả một nghệ thuật. Các nghệ nhân sử dụng bột mì xay mịn và bột kiềm để nhào thành một khối bột dẻo, sau đó kéo và gấp một miếng bột duy nhất để làm đủ mì cho một bát súp

Súp sữa chua, Thổ Nhĩ Kỳ

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 4.

Người ta tin rằng món súp sữa chua có tên Yayla çorbasi sánh mịn này giúp phòng ngừa cảm lạnh vào mùa đông; một số bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn phục vụ súp sữa chua cho bệnh nhân đang hồi phục. Một chút bạc hà khô giúp cân bằng vị chua nhẹ của sữa chua. Dùng kèm với bánh mì pita tươi mềm xốp

Harirra, Marocco

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 5.

Khi mặt trời lặn trong tháng Ramadan, nhiều người Marocco dùng bữa sáng bằng một bát súp đậu gà nóng hổi, thơm ngon. Quế, gừng, nghệ và tiêu tạo nên hương vị ấm áp cho nước dùng cà chua đậm đà, thấm đẫm vào những hạt đậu gà mềm. Mặc dù các công thức nấu ăn chay rất phổ biến, nhưng phiên bản cổ điển nhất được ninh với những miếng thịt cừu mềm hoặc các loại thịt khác

Gumbo, Mỹ

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 6.

Các nền văn hóa và hương vị hòa quyện trong món súp thịnh soạn, một món ăn nổi bật của ẩm thực Louisiana, chịu ảnh hưởng từ ẩm thực Tây Phi, người bản địa Choctaw và Pháp. Các phiên bản làm từ hải sản, gà và xúc xích phổ biến nhất hiện nay

Gazpacho, Tây Ban Nha

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 7.

Mùa hè ở Andalusia mang đến thời tiết nóng nực, lý tưởng để giải nhiệt với một bát súp rau củ lạnh này. Phiên bản cổ điển nhất ngày nay bao gồm cà chua, dưa chuột, tỏi và dầu ô liu, cùng một ít vụn bánh mì khô để tạo độ sánh

Súp hải sản Bouillabaisse, Pháp

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 8.

Món hầm của ngư dân đã trở thành biểu tượng ẩm thực, bouillabaisse chắt lọc hương vị Địa Trung Hải cổ điển thành một món ăn gắn liền với thành phố ven biển Marseille. Nghệ tây, dầu ô liu, thì là, tỏi và cà chua hòa quyện với cá tươi từ biển

Phở bò, Việt Nam

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 9.

Nước dùng được ninh nhừ trong nhiều giờ với quế, hồi và các loại gia vị ấm khác để tạo nên một nền tảng thơm ngon tuyệt vời cho món phở này. Phở là một trong những món nổi tiếng nhất của Việt Nam, vang danh trên toàn thế giới... Có nhiều phiên bản phở du khách nên thử, như phở gà, phở trộn, phở cuốn...

Báo Mỹ CNN vinh danh một món Việt trong top ngon nhất thế giới- Ảnh 10.

CNN đã nhiều lần vinh danh phở vào top ngon nhất thế giới

ẢNH: GETTY

Danh sách top 20 của CNN còn có banga, Nigeria; bordcht, Ukraine; caldo verde, Bồ Đào Nha; chorba frik của Algeria, Lybia và Tunisia; chpe de camarones, Peru; groundnut soup, Tây Phi; kharcho, Georgia; mohinga, Myanmar; menudo, Mexico; moqueca de camarao, Brazil; soto ayam, Indonesia.

Trên thế giới chưa có nền ẩm thực của một quốc gia nào được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và đây là lần đầu tiên.

