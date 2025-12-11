Lần đầu tiên trên thế giới nền ẩm thực của một quốc gia trở thành di sản nhân loại

Nước Ý có một lý do rất tuyệt vời để ăn mừng: Ẩm thực quốc gia của họ đã trở thành phong cách ẩm thực toàn diện đầu tiên được UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc, công nhận. Quyết định ẩm thực Ý là di sản văn hóa phi vật thể đã được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni xác nhận vào thứ tư, trước một thông báo dự kiến từ UNESCO. "Chúng ta là những người đầu tiên trên thế giới nhận được sự công nhận này, điều tôn vinh con người và bản sắc của chúng ta", bà nói. "Bởi vì, đối với người Ý, ẩm thực không chỉ là thức ăn hay một bộ sưu tập công thức nấu ăn. Nó còn hơn thế nữa, là văn hóa, truyền thống, công việc và của cải".

Vị thế này đánh dấu sự kết thúc thành công của chiến dịch kéo dài ba năm do Bộ Nông nghiệp Ý tiến hành nhằm công nhận phương thức trồng trọt, thu hoạch, chế biến và phục vụ thực phẩm truyền thống của quốc gia. "Việc nấu nướng ở Ý không chỉ đơn thuần là nhu cầu dinh dưỡng mà còn trở thành một hoạt động thường nhật phức tạp và đa tầng", Pier Luigi Petrillo, một trong những người viết đề xuất của Ý, đã nhận định trong hồ sơ ban đầu.

Điều này diễn ra trong bối cảnh Ý tiếp tục đấu tranh chống lại thực phẩm "giả" của đất nước, bao gồm cả khiếu nại gần đây gửi lên Nghị viện châu Âu sau khi các lọ sốt carbonara đóng gói sẵn xuất hiện trên kệ hàng. Ý cũng đã đấu tranh chống lại việc sản xuất dầu ô liu giả và việc sử dụng tên gọi nghe có vẻ Ý cho các sản phẩm không được sản xuất tại Ý.

Bộ trưởng Nông nghiệp Francesco Lollobrigida cho biết, sự công nhận của UNESCO sẽ giúp bảo vệ nền ẩm thực khỏi những hành vi lạm dụng trong chế biến. "Sự công nhận là niềm tự hào, đồng thời cũng nâng cao nhận thức về giá trị gia tăng mà các sản phẩm, vùng lãnh thổ và chuỗi cung ứng của chúng ta sẽ được hưởng", ông Lollobrigida nói trong một tuyên bố.

Ý đã xuất khẩu 70 tỉ euro sản phẩm nông nghiệp thực phẩm, và là nền kinh tế hàng đầu ở châu Âu về giá trị gia tăng nông nghiệp. Những đóng góp trước đây của Ý vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể bao gồm rung chuông bằng tay (2024), hát opera (2023), săn bắt và khai thác nấm cục (2019), những người làm bánh pizza Napoli (2017), và các lễ hội rước kiệu lớn trên vai (2013).

Trong hồ sơ đưa lên UNESCO, Ý lập luận rằng "cảnh quan ẩm thực sống động" của đất nước phản ánh sự đa dạng sinh học và văn hóa của quốc gia, và nền ẩm thực tuân thủ tính bền vững, tính thời vụ và các công thức nấu ăn không lãng phí, điều này làm tăng thêm tính độc đáo của nó. Hồ sơ cũng chỉ ra rằng việc truyền lại các truyền thống trong gia đình qua nhiều thế hệ tạo ra mối liên hệ tình cảm với thực phẩm.