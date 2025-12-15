Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Những bức ảnh hài hước trong cuộc thi thế giới động vật hoang dã

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
15/12/2025 10:35 GMT+7

Cuộc thi ảnh động vật hoang dã hài hước Comedy Wildlife Awards được tổ chức từ năm 2015 là nơi để các nhiếp ảnh gia thể hiện những bức ảnh vui nhộn của thế giới tự nhiên.

Hơn 10.000 tác phẩm dự thi từ 109 quốc gia đã được gửi đến ban giám khảo năm nay, số lượng ảnh dự thi lớn nhất trong 10 năm qua.

Nhiếp ảnh gia người Anh Mark Meth-Cohn đã dành bốn ngày leo núi Virunga ở Rwanda để tìm kiếm loài tinh tinh, và cuối cùng sự kiên nhẫn và quyết tâm của ông đã được đền đáp.

Ở đó, ông đã gặp một con tinh tinh mới lớn rất muốn thể hiện khả năng nhảy múa của mình, điều mà Meth-Cohn đã ghi lại bằng máy ảnh và giúp ông giành được giải thưởng cao nhất của Comedy Wildlife Awards năm nay.

Ban giám khảo đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất, sau đó hội đồng giám khảo chọn ra người chiến thắng chung cuộc cũng như người chiến thắng ở từng hạng mục.

"Tất cả những người chiến thắng ở các hạng mục của chúng tôi đều sử dụng niềm vui, kỹ năng và trí tưởng tượng để ghi lại thế giới tự nhiên, và bức ảnh chiến thắng của Mark thể hiện hoàn hảo tinh thần vui tươi của động vật hoang dã", Ban tổ chức nhận định.

Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải năm nay:

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 1.

Chú tinh tinh mới lớn đang nhảy múa trên dãy núi Virunga của Rwanda đã giành giải nhất trong cuộc thi năm nay dành cho nhiếp ảnh gia Mark Meth-Cohn

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 2.

Bức ảnh này đã giúp Grayson Bell giành được Giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ Nikon, cũng như giải nhất ở hạng mục bò sát, lưỡng cư và côn trùng

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 3.

Hai con mòng biển của nhiếp ảnh gia Warren Price trong có tựa đề "Headlock" (Khóa đầu), đã giành chiến thắng ở hạng mục chim

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 4.

Giải nhất ở hạng mục cá và các động vật thủy sinh khác thuộc về Jenny Stock với bức ảnh "Smiley", được chụp khi cô đang lặn ở Philippines

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 5.

Ba chú cáo biết nhảy múa đã giúp Paula Rustemeier giành được giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ Nikon dành cho thí sinh dưới 25 tuổi

Những bức ảnh vui nhộn về động vật hoang dã - Ảnh 6.

Bức ảnh tinh tinh đang ngoáy mũi của nhiếp ảnh gia Maggie Hoffman.

Tin liên quan

Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Bức ảnh chụp con linh cẩu quý hiếm đứng trước tòa nhà bỏ hoang tại một thị trấn khai thác kim cương cũ ở Namibia đã giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

bức ảnh hài hước Tinh tinh Nhiếp ảnh gia giải thưởng nhiếp ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận