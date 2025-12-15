Những bức ảnh hài hước trong cuộc thi thế giới động vật hoang dã

Hơn 10.000 tác phẩm dự thi từ 109 quốc gia đã được gửi đến ban giám khảo năm nay, số lượng ảnh dự thi lớn nhất trong 10 năm qua.
Nhiếp ảnh gia người Anh Mark Meth-Cohn đã dành bốn ngày leo núi Virunga ở Rwanda để tìm kiếm loài tinh tinh, và cuối cùng sự kiên nhẫn và quyết tâm của ông đã được đền đáp.
Ở đó, ông đã gặp một con tinh tinh mới lớn rất muốn thể hiện khả năng nhảy múa của mình, điều mà Meth-Cohn đã ghi lại bằng máy ảnh và giúp ông giành được giải thưởng cao nhất của Comedy Wildlife Awards năm nay.
Ban giám khảo đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất, sau đó hội đồng giám khảo chọn ra người chiến thắng chung cuộc cũng như người chiến thắng ở từng hạng mục.
"Tất cả những người chiến thắng ở các hạng mục của chúng tôi đều sử dụng niềm vui, kỹ năng và trí tưởng tượng để ghi lại thế giới tự nhiên, và bức ảnh chiến thắng của Mark thể hiện hoàn hảo tinh thần vui tươi của động vật hoang dã", Ban tổ chức nhận định.
Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải năm nay:
