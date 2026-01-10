Cậu bé đi du lịch nhiều nhất thế giới, 7 tuổi đặt chân đến 7 châu lục

"Chúng tôi không bắt đầu với ý định nuôi dạy một đứa trẻ có thể nhìn thấy 7 lục địa khi mới 7 tuổi", Lippe-McGraw và chồng - Ross McGraw, người Mỹ, 39 tuổi, nói với New York Post. "Chúng tôi chỉ đi du lịch vì đó là con người chúng tôi và là thứ chúng tôi yêu thích".

Sinh ra để phiêu lưu

Hộ chiếu của Wilder được đóng dấu lần đầu tiên từ rất sớm. Cậu bé mới chỉ 8 tuần tuổi khi gia đình bay đến Bồ Đào Nha vào tháng 8 năm 2018. Các hòn đảo Caribbean, Canada và Mexico nối tiếp trước khi cậu tròn hai tuổi nhưng đại dịch khiến họ phải tạm dừng những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Khi thế giới mở cửa trở lại, gia đình Lippe-McGraw lại tiếp tục hành trình. Có Nevis, một hòn đảo nhỏ ở biển Caribbean, khi cậu 3 tuổi, tiếp theo là nhiều điểm dừng chân ở Caribbean, Costa Rica, Dubai và một chuyến đi săn ở Zambia khi cậu 4 tuổi. Châu Âu là điểm đến tiếp theo: Pháp, Thụy Sĩ, Scotland, Ireland và Ý - cộng thêm quần đảo Galápagos, tất cả đều trước khi cậu tròn 5 tuổi. Mùa hè năm ngoái gia đình hoàn tất hành trình: Amsterdam, Singapore, Úc và New Zealand và đã chinh phục lục địa thứ 6. Vào tháng 11 vừa qua, Nam Cực trở thành điểm đến cuối cùng.

Gia đình lên tàu Resolution vào tháng 11 và hướng đến vùng cực nam băng giá của trái đất ẢNH: Jordi Lippe-McGraw

Đối với Lippe-McGraw, cựu nhà báo của New York Post, chuyến đi băng giá này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Nam Cực, nơi cô từng ghé thăm khi mang thai Wilder được 5 tháng. Quay trở lại cùng con trai 7 năm sau đó, cô nói, "giống như khép lại một vòng lặp mà chúng tôi không hề biết mình đã mở ra".

Gia đình họ lên đường đến những vùng băng giá tận cùng trái đất trên con tàu Resolution của Lindblad Expeditions và National Geographic - một chuyến đi trong mơ đến lục địa có nhiều chim cánh cụt hơn con người.

Hành trình vượt qua nỗi đau

Đối với Lippe-McGraw, du lịch không chỉ là cuộc phiêu lưu mà còn là sự sống còn. Cô đã phải đối mặt với mất mát đau lòng khi cha cô, một bác sĩ kiêm phi công, qua đời trong một vụ tai nạn máy bay năm 2010. Có một thời gian, cô bị tê liệt bởi nỗi sợ độ cao. Cô có thể tiếp tục thu mình lại nhưng cô đã chọn cách khám phá.

"Thay vì đóng cửa với thế giới, tôi nhận ra rằng sự vận động chính là điều giúp tôi cảm thấy mình sống lại", cô nói. Mất mát đã giúp cô xác định rõ hơn những ưu tiên của mình. Cô muốn con trai mình lớn lên với sự tò mò, chứ không phải thận trọng; tự tin, chứ không bị gò bó.

Việc chứng kiến con trai mình trải nghiệm những nơi mà cô từng một mình đặt chân đến thật kỳ diệu. Đứng trên băng Nam Cực - lần này với một đứa trẻ tò mò thay vì bụng bầu - đã khiến cảm xúc dâng trào. "Cảm giác như đang chia sẻ một phần quá khứ riêng tư của mình với con trai", cô nói, nhớ lại cảnh Wilder trượt trên băng biển và liên tục hỏi các hướng dẫn viên trong khi cá voi nổi lên gần đó mang lại cho cô một góc nhìn và sự trân trọng mới.

"Mọi người chỉ thấy những khoảnh khắc hoàn hảo - nhưng không thấy say sóng, khóc lóc vì đồ ăn trên máy bay hay đứa trẻ khăng khăng rằng nó sẽ không bao giờ mặc quần trượt tuyết nữa". Có những ngày ở Nam Cực, Wilder nằm bất động trên giường suốt 36 giờ, sợ hãi đến mức nôn mửa...

ẢNH: Jordi Lippe-McGraw

Liệu có phải "ích kỷ"?

Những bậc phụ huynh đưa con nhỏ đi du lịch khắp thế giới thường phải đối mặt với nhiều phản ứng trái chiều. Theo nhà tâm lý học lâm sàng Michael G. Wetter, từ góc độ phát triển, trẻ nhỏ có thể nhận được những lợi ích đáng kể từ việc đi du lịch ngay cả khi chúng không lưu giữ bất kỳ ký ức rõ ràng. Điều đó phản ánh "một nguyên tắc cơ bản của sự phát triển thời thơ ấu: Việc học hỏi trong những năm đầu đời chủ yếu diễn ra thông qua các quá trình tiềm thức hơn là dựa trên tường thuật. Trải nghiệm định hình "cấu trúc thần kinh, khả năng điều chỉnh cảm xúc, sự tích hợp giác quan và các mô hình gắn bó" rất lâu trước khi một đứa trẻ có thể "nhớ lại một cách có ý thức các sự kiện hoặc địa điểm cụ thể". Tuy nhiên, Wetter nhấn mạnh, những lợi ích đó phụ thuộc rất nhiều vào cách các gia đình đi du lịch…

Khi việc đi du lịch không được lên kế hoạch kỹ lưỡng hoặc quá đòi hỏi, hệ thống điều chỉnh căng thẳng của trẻ nhỏ có thể bị "quá tải", dẫn đến rối loạn giấc ngủ, cáu kỉnh hoặc thoái hóa hành vi. Theo ông, điểm lý tưởng là du lịch "phù hợp với sự phát triển" - nghĩa là cha mẹ nên đi chậm lại, bảo vệ giấc ngủ, cho phép trẻ nghỉ ngơi và hiện diện về mặt cảm xúc thay vì chạy theo những thành tích đáng tự hào trong danh sách những điều cần làm trước khi chết.

Cậu bé ngủ say trong hành trình ẢNH: Jordi Lippe-McGraw

Lippe-McGraw khẳng định cô luôn chú ý đến sự cân bằng đó. Lippe-McGraw cho biết sự thay đổi lớn nhất mà cô nhận thấy ở con trai mình là sự tự tin. "Cậu bé thực sự tin rằng thế giới này nằm trong tầm với của mình", người mẹ tự hào. Phong cách du lịch của gia đình đã thay đổi theo sự trưởng thành của Wilder. Bóng đá giờ đây là yếu tố chính trong nhiều kế hoạch. Một trận đấu bóng đá của Ajax ở Amsterdam là trải nghiệm tuyệt vời; điểm đến tiếp theo là Barcelona, để cậu bé có thể xem FC Barcelona thi đấu. Lịch học cũng trở nên quan trọng hơn, buộc các chuyến đi phải diễn ra trong các kỳ nghỉ và những ngày cuối tuần dài...



