Thế giới

Thủ tướng Đan Mạch nói về tình hình Greenland

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/01/2026 05:00 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho rằng nước này đang bước vào "thời điểm quyết định", trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland.

Trong thông điệp đăng trên Facebook ngày 11.1, bà Frederiksen nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các giá trị của mình, ở bất cứ nơi nào cần thiết, kể cả tại Bắc Cực. Chúng tôi tin vào luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các dân tộc". Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và quan chức ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này để thảo luận về tình hình Greenland và các quan ngại an ninh liên quan.

NATO sẽ tăng hiện diện tại Greenland để ngăn ông Trump giành kiểm soát?

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết các cuộc thảo luận trong NATO về việc kiềm chế hoạt động của Nga tại Bắc Cực vẫn diễn ra "như thường lệ". Theo tờ The Telegraph, giới chức Anh đã bắt đầu các cuộc trao đổi sơ bộ với Đức, Pháp và một số đồng minh khác về những phương án bảo vệ Greenland, trong đó có khả năng triển khai lực lượng quân sự, tàu chiến và máy bay nhằm đối phó với các thách thức an ninh từ Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Đan Mạch nói về tình hình Greenland - Ảnh 1.

Lực lượng Đan Mạch tập trận với một số thành viên NATO tại Greenland ngày 15.9.20925

Ảnh: AP

Về phía Đức, Ngoại trưởng Johann Wadephul, người dự kiến gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 12.1, cho rằng các lo ngại của Washington liên quan hoạt động của tàu Nga và Trung Quốc nên được xử lý trong khuôn khổ NATO. Ông đồng thời ủng hộ việc tăng cường vai trò của liên minh tại Bắc Cực. Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, Đức đang chuẩn bị đề xuất thành lập một phái bộ chung của NATO tại Bắc Cực nhằm nâng cao năng lực răn đe và phòng thủ.

