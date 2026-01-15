Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ tốn bộn tiền nếu Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh

Thụy Miên
Thụy Miên
15/01/2026 11:19 GMT+7

Việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có thể tiêu tốn đến 125 triệu USD tùy theo phạm vi và tốc độ triển khai, theo phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ hôm 14.1.

Mỹ chi hàng triệu USD đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh - Ảnh 1.

Tấm biển mới cho thấy ông Pete Hegseth hiện là Bộ trưởng Chiến tranh ở Lầu Năm Góc

ảnh: ap

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp phê chuẩn việc sử dụng Bộ Chiến tranh là tên gọi thứ hai của Lầu Năm Góc.

Lúc đó, ông Trump nói rằng đây là động thái cho thế giới biết rằng Mỹ là một lực lượng đáng gờm. Và đến ngày 2.9.2025, quân đội Mỹ đánh chìm thuyền nghi chở ma túy từ Venezuela. Đến ngày 3.1, Mỹ phát động chiến dịch quân sự ở Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân.

Theo quy định, Quốc hội Mỹ phải chính thức phê chuẩn nếu muốn đổi tên mới cho Bộ Quốc phòng, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu Điện Capitol nghiêm túc cân nhắc khả năng này.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rất tích cực hưởng ứng chuyện đổi tên và cho gỡ bỏ tấm biển ghi Bộ trưởng Quốc phòng bên ngoài văn phòng để thay bằng Bộ trưởng Chiến tranh.

Website của Lầu Năm Góc cũng chuyển từ "defense.gov" sang "war.gov" cùng ngày sắc lệnh được ký.

Ông Trump trả lại tên Bộ Chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Mỹ

AP hôm 15.1 dẫn báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính kinh phí đổi tên phải mất ít nhất 10 triệu USD nếu được triển khai dần với mức độ tối thiểu.

Tuy nhiên, nếu được áp dụng rộng rãi và nhanh chóng xuyên suốt Bộ Quốc phòng, con số này có thể lên đến 125 triệu USD.

Lầu Năm Góc hiện sở hữu hơn 600.000 m2 diện tích văn phòng, với nhiều biển hiệu, logo và con dấu vẫn chưa được thay đổi. Bên cạnh đó, vẫn chưa rõ việc đổi tên có được thực hiện ở các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới hay không.

Xem thêm bình luận