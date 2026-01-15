Quân đội Mỹ giả dạng máy bay dân sự để tấn công thuyền nghi chở ma túy?

Hình ảnh tiêm kích Mỹ khóa mục tiêu vào một tàu ghi chở ma túy của Venezuela

ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tờ The New York Times hôm 14.1 dẫn 2 nguồn tin giấu tên đã mô tả lại chi tiết về bề ngoài của chiếc máy bay quân sự được sử dụng trong chiến dịch hôm 2.9.2025.

Không chỉ thay đổi màu sơn, chiếc máy bay thuộc phi đội trinh sát bí mật của quân đội Mỹ còn mang theo vũ khí bên trong thân máy bay thay vì treo bên ngoài.

Nếu thông tin trên là chính xác, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chiến thuật đi ngược lại với hướng dẫn của Lầu Năm Góc về luật chiến tranh.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói rằng quân đội Mỹ sử dụng nhiều dòng máy bay tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn, dựa vào yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các hướng dẫn quân sự của Mỹ về luật chiến tranh nghiêm cấm tình trạng binh sĩ giả dạng dân thường khi tham gia tác chiến. Theo thuật ngữ pháp lý, hành vi cải trang như thế bị xếp vào hạng "xảo trá".

Venezuela công bố số người thiệt mạng khi Mỹ tấn công bắt Tổng thống Maduro

Theo AP, cẩm nang của Bộ Quốc phòng Mỹ lên đến hơn 1.000 trang và nêu bật hành vi giả dạng làm thường dân rồi tấn công là ví dụ điển hình của hành vi trên, vốn bị cấm theo luật chiến tranh Mỹ.

Không quân Mỹ cũng lưu hành tài liệu cho biết thủ thuật cải trang thành dân sự bị cấm vì đẩy đối phương đến tình thế "không thực hiện các biện pháp phòng thủ cần thiết".

Còn hướng dẫn của Hải quân Mỹ giải thích rằng "việc tấn công lực lượng đối địch trong khi giả dạng làm thường dân đẩy toàn bộ dân thường vào tình thế nguy hiểm'. Các thủy thủ thuộc Hải quân Mỹ phải sử dụng vũ lực theo khuôn khổ danh dự của người lính, đặc biệt tránh áp dụng biện pháp "xảo trá".