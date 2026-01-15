Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Quân đội Mỹ giả dạng máy bay dân sự để tấn công thuyền nghi chở ma túy?

Thụy Miên
Thụy Miên
15/01/2026 10:21 GMT+7

Báo Mỹ dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đã cho sơn lại máy bay quân sự cho giống máy bay dân sự để thực hiện cuộc tấn công mở màn hôm 2.9.2025 nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy từ Venezuela.

Mỹ sơn lại tiêm kích Mỹ giả dạng máy bay dân sự tấn công tàu Venezuela - Ảnh 1.

Hình ảnh tiêm kích Mỹ khóa mục tiêu vào một tàu ghi chở ma túy của Venezuela

ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Tờ The New York Times hôm 14.1 dẫn 2 nguồn tin giấu tên đã mô tả lại chi tiết về bề ngoài của chiếc máy bay quân sự được sử dụng trong chiến dịch hôm 2.9.2025.

Không chỉ thay đổi màu sơn, chiếc máy bay thuộc phi đội trinh sát bí mật của quân đội Mỹ còn mang theo vũ khí bên trong thân máy bay thay vì treo bên ngoài.

Nếu thông tin trên là chính xác, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chiến thuật đi ngược lại với hướng dẫn của Lầu Năm Góc về luật chiến tranh.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson nói rằng quân đội Mỹ sử dụng nhiều dòng máy bay tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn, dựa vào yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, các hướng dẫn quân sự của Mỹ về luật chiến tranh nghiêm cấm tình trạng binh sĩ giả dạng dân thường khi tham gia tác chiến. Theo thuật ngữ pháp lý, hành vi cải trang như thế bị xếp vào hạng "xảo trá".

Venezuela công bố số người thiệt mạng khi Mỹ tấn công bắt Tổng thống Maduro

Theo AP, cẩm nang của Bộ Quốc phòng Mỹ lên đến hơn 1.000 trang và nêu bật hành vi giả dạng làm thường dân rồi tấn công là ví dụ điển hình của hành vi trên, vốn bị cấm theo luật chiến tranh Mỹ.

Không quân Mỹ cũng lưu hành tài liệu cho biết thủ thuật cải trang thành dân sự bị cấm vì đẩy đối phương đến tình thế "không thực hiện các biện pháp phòng thủ cần thiết".

Còn hướng dẫn của Hải quân Mỹ giải thích rằng "việc tấn công lực lượng đối địch trong khi giả dạng làm thường dân đẩy toàn bộ dân thường vào tình thế nguy hiểm'. Các thủy thủ thuộc Hải quân Mỹ phải sử dụng vũ lực theo khuôn khổ danh dự của người lính, đặc biệt tránh áp dụng biện pháp "xảo trá".

Tin liên quan

Campuchia nói lực lượng Thái Lan vẫn chưa rút quân, Bangkok phản ứng

Campuchia nói lực lượng Thái Lan vẫn chưa rút quân, Bangkok phản ứng

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn hôm 14.1 cho biết quân đội Thái Lan vẫn tiếp tục đóng giữ tại các khu vực dân sự của Campuchia, thiết lập hàng rào kẽm gai và đặt container chắn lối đi tại một số nơi bất chấp thỏa thuận.

Đằng sau cáo buộc Mỹ sử dụng 'vũ khí âm thanh' bí ẩn ở Venezuela

Mỹ bán dầu Venezuela, thu nửa tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

tiêm kích Mỹ giả dạng dân thường Lầu năm góc Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận