Mỹ điều tàu sân bay từ Biển Đông sang Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Trang tin NewsNation (Mỹ) ngày 15.1 dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, bao gồm nhiều tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, đang di chuyển về phía Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực, đặc biệt liên quan đến tình hình tại Iran.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ ẢNH: AFP

Theo dữ liệu của hệ thống theo dõi tàu sân bay thuộc Viện hải quân Mỹ, tính đến ngày 12.1, không có tàu sân bay nào của Mỹ được triển khai tại Trung Đông dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trong số các nhóm tác chiến đang hoạt động, Abraham Lincoln ở gần khu vực Trung Đông nhất, khi con tàu đang hoạt động tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough.

Tàu sân bay Abraham Lincoln rời cảng San Diego (Mỹ) từ tháng 11.2025 và đã triển khai tại Biển Đông từ tháng 12.2025. Theo các hình ảnh do Cơ quan Phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng Mỹ công bố, con tàu đã tiến hành nhiều hoạt động huấn luyện cường độ cao trong tuần qua.

Các hoạt động này bao gồm cuộc diễn tập bắn đạn thật hôm 8.1, trong đó có huấn luyện sử dụng hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx - tổ hợp phòng thủ được thiết kế để đánh chặn tên lửa, máy bay và tàu mặt nước. Ngoài ra, nhóm tác chiến còn thực hiện các hoạt động bay, tiếp tế trên biển, huấn luyện kiểm soát thiệt hại và diễn tập xử lý vật liệu nổ.

Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng

Việc điều động tàu sân bay Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran đang trải qua làn sóng biểu tình lớn. Ngày 15.1, Iran đã ra lệnh tạm thời đóng cửa không phận trong khoảng 5 giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu các hành động trấn áp biểu tình tiếp diễn.

Phía Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.