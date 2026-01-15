Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ điều tàu sân bay từ Biển Đông sang Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/01/2026 17:40 GMT+7

Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến rời Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ mới tại Trung Đông, sau khi hoàn tất các cuộc tập trận bắn đạn thật gần bãi cạn Scarborough.

Trang tin NewsNation (Mỹ) ngày 15.1 dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln, bao gồm nhiều tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, đang di chuyển về phía Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực, đặc biệt liên quan đến tình hình tại Iran.

- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của quân đội Mỹ

ẢNH: AFP

Theo dữ liệu của hệ thống theo dõi tàu sân bay thuộc Viện hải quân Mỹ, tính đến ngày 12.1, không có tàu sân bay nào của Mỹ được triển khai tại Trung Đông dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Trong số các nhóm tác chiến đang hoạt động, Abraham Lincoln ở gần khu vực Trung Đông nhất, khi con tàu đang hoạt động tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough.

Tàu sân bay Abraham Lincoln rời cảng San Diego (Mỹ) từ tháng 11.2025 và đã triển khai tại Biển Đông từ tháng 12.2025. Theo các hình ảnh do Cơ quan Phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng Mỹ công bố, con tàu đã tiến hành nhiều hoạt động huấn luyện cường độ cao trong tuần qua.

Các hoạt động này bao gồm cuộc diễn tập bắn đạn thật hôm 8.1, trong đó có huấn luyện sử dụng hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx - tổ hợp phòng thủ được thiết kế để đánh chặn tên lửa, máy bay và tàu mặt nước. Ngoài ra, nhóm tác chiến còn thực hiện các hoạt động bay, tiếp tế trên biển, huấn luyện kiểm soát thiệt hại và diễn tập xử lý vật liệu nổ.

Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ ở nước láng giềng

Việc điều động tàu sân bay Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran đang trải qua làn sóng biểu tình lớn. Ngày 15.1, Iran đã ra lệnh tạm thời đóng cửa không phận trong khoảng 5 giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu về khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu các hành động trấn áp biểu tình tiếp diễn.

Phía Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiến hành tấn công, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực.

Tin liên quan

Iran hứa không hành hình người biểu tình, ông Trump theo dõi

Iran hứa không hành hình người biểu tình, ông Trump theo dõi

Iran thông báo không có kế hoạch hành hình người biểu tình giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc thực hiện hành động quân sự.

Ông Trump gia tăng sức ép đối với Iran

Căn cứ quân Mỹ ở Qatar sơ tán một phần sau lời đe dọa của Iran

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran Trung Đông USS Abraham Lincoln Tàu sân bay Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận