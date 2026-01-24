Căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang

Quân đội Mỹ đang di chuyển thêm nhiều khí tài quân sự tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu chiến hộ tống xuất phát từ Biển Đông, theo Reuters.

Ông Trump nói đang "theo dõi" Iran

Phát biểu trước các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một, Tổng thống Trump cho hay Hải quân Mỹ đang triển khai một đội tàu "hùng hậu" đến vùng Vịnh, và Iran là trọng tâm của chiến dịch này. "Chúng tôi đang theo dõi Iran", AFP dẫn lời ông Trump trong lúc trên đường quay về Mỹ từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).

"Lực lượng quân sự của chúng tôi đang di chuyển đến Iran. Bản thân tôi không muốn thấy bất kỳ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao", chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng có lẽ nước này sẽ không cần dùng đến lực lượng đó, nhưng cần xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Ông Trump cử 'hạm đội' đến Trung Đông, Iran 'tay đặt trên cò súng'

Ông Trump cũng nhắc lại các chuỗi đàm phán giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Tehran trước khi Israel phát động cuộc chiến kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran hồi tháng 6.2025. Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ thực hiện hành động quân sự với cường độ hỏa lực thậm chí còn hơn xa các cuộc tấn công đó.

Việc Tổng thống Mỹ xác nhận tiếp tục sự chuẩn bị quân sự tại khu vực diễn ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln nhận được lệnh chuyển hướng từ các hoạt động ở Biển Đông sang Trung Đông.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở Biển Đông trước khi nhận lệnh di chuyển theo hướng tây đến Vùng Vịnh Ảnh: Hải quân Mỹ

Reuters dẫn lời giới chức Mỹ giấu tên cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln hiện ở Ấn Độ Dương và sẽ đến Trung Đông trong những ngày tới. Một quan chức khác cho biết Mỹ cũng đang cân nhắc triển khai thêm các hệ thống phòng không tại khu vực, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các căn cứ Mỹ trước nguy cơ bị Iran tấn công.

Chuyển động trên của Hải quân Mỹ giúp mở rộng các phương án để Tổng thống Trump lựa chọn. Cụ thể, tổng tư lệnh quân đội Mỹ sẽ có thêm lựa chọn trong việc gia cố năng lực phòng thủ cho lực lượng Mỹ trên toàn khu vực, đồng thời sẵn sàng tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian tới.

Phản ứng của Iran

Thông báo trên của ông Trump được đưa ra sau khi ông dường như đã rút lại lời đe dọa về hành động quân sự nhằm vào Iran, sau khi nhà lãnh đạo cho rằng nhờ mình mà Tehran đã cam kết không tiến hành thêm những vụ hành quyết người biểu tình. Hôm 22.1, Tổng thống Trump một lần nữa vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với giới lãnh đạo Iran.

Trong khi đó, giới chức Iran bác bỏ thông tin rằng nước này có kế hoạch hành quyết hàng loạt những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ trên diện rộng. Bắt đầu từ cuối tháng 12.2025, làn sóng biểu tình đã khiến 3.117 người thiệt mạng, trong đó có 2.427 dân thường và thành viên lực lượng an ninh, theo AP dẫn thông tin từ truyền thông Iran.

Trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Tổng tư lệnh Mohammad Pakpour của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ và Israel hãy tránh mọi tính toán sai lầm, theo báo Times of Israel. Tướng Pakpour khẳng định lực lượng này đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhận mệnh lệnh từ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Viết cho tờ The Wall Street Journal trước đó trong tuần, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ rằng Tehran sẽ "đáp trả bằng tất cả những gì chúng tôi có" nếu bị tấn công. Ông Araghchi nhấn mạnh đây không phải là lời đe dọa, nhưng là một thực tế cần phải nói rõ. "Một cuộc đối đầu toàn diện chắc chắn sẽ khốc liệt và kéo dài lâu hơn nhiều so với các mốc thời gian mà Israel và các lực lượng ủy nhiệm đang tìm cách thuyết phục Nhà Trắng", Ngoại trưởng Iran cảnh báo.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Phi đội 12 gồm các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh và Qatar đã được "triển khai đến vịnh Ba Tư cho mục tiêu phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực".