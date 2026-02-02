Mỹ chưa sẵn sàng tấn công Iran?

Một tàu khu trục Mỹ ở ngoài khơi cảng Eilat thuộc miền nam Israel hôm 1.2 ảnh: reuters

Trong vài tuần qua, Washington đã triển khai lực lượng quân sự mà theo mô tả của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một "hạm đội khổng lồ và hùng mạnh" đến Trung Đông. Dẫn đầu hạm đội là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, với mục tiêu gia tăng sức ép, buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới.

Bất chấp việc tăng cường hiện diện quân sự quanh Iran, Mỹ vẫn chưa thể thực hiện các cuộc không kích nhằm vào chính quyền Tehran trong thời gian này.

Nguyên nhân là Washington cần bảo đảm rằng Israel, các đồng minh Ả Rập cũng như lực lượng Mỹ trong khu vực nhận được sự bảo vệ đầy đủ trước nguy cơ trả đũa từ Iran, theo tờ The Wall Street Journal hôm 1.2 dẫn lời các quan chức quân sự Mỹ không nêu tên.

Lầu Năm Góc hiện tiếp tục điều động thêm các Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Patriot đến những căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordan, Kuwait, Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar và những nơi khác.

Sau khi Mỹ và Israel không kích và ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, cũng như tập kích căn cứ không quân al-Udeid của Mỹ tại Qatar.

Thiệt hại đối với căn cứ Qatar chỉ ở mức hạn chế vì phía Iran đã báo cho Washington trước khi tấn công.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm 1.2 cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ sẽ châm ngòi xung đột trên khắp Trung Đông. Sau đó trong ngày, Tổng thống Trump bác bỏ lời cảnh báo của ông Khamenei, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.

"Hy vọng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Nếu không được, kế đến chúng ta sẽ xem liệu ông ấy có nói đúng hay không", chủ nhân Nhà Trắng cho biết.

Trong một diễn biến mới, hãng thông tấn Fars hôm 2.2 đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ đạo khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ. Washington chưa bình luận về thông tin này.