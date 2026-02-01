Phát biểu mới nhất của lãnh đạo Mỹ và Iran về căng thẳng song phương

Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Pezeshkian ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 1.2 dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran không tìm kiếm xung đột với Mỹ và bất kỳ cuộc đụng độ nào cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả hai bên.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc điện đàm hôm 31.1 với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi - một đồng minh được mời tham gia Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm duy trì hòa bình ở Dải Gaza.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tìm kiếm, không bao giờ có ý định gây chiến và chúng tôi tin chắc rằng chiến tranh sẽ không có lợi cho Iran, Mỹ hay khu vực", ông Pezeshkian cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay Iran đang đàm phán với Mỹ. "Chúng tôi sẽ xem có thể làm được gì, nếu không thì chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng tới đó", Đài Fox News dẫn lời ông chủ Nhà Trắng phát biểu.

Ông Trump nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực không được thông báo về kế hoạch tấn công có thể xảy ra vì lý do an ninh. "Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói cho họ biết kế hoạch, nó sẽ tệ gần như việc nói cho các bạn biết kế hoạch, thậm chí có thể tệ hơn", ông nói.

Mỹ đã triển khai một nhóm tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu ngoài khơi bờ biển Iran và có nhiều động thái quân sự khác trong khu vực.

Trong ngày 31.1, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani cho biết đã có tiến triển hướng đến đàm phán với Mỹ. "Trái với những lời thổi phồng về cuộc chiến của truyền thông, các thỏa thuận mang tính cấu trúc cho các cuộc đàm phán đang tiến triển", ông cho biết.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết ông Larijani đã có cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên quan vụ nổ tại một tòa nhà ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31.1, thông tin sơ bộ từ lực lượng cứu hỏa cho biết nguyên nhân do rò rỉ khí ga.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất hai người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ nổ. Ngoài ra, theo tờ Tehran Times, bốn người đã thiệt mạng sau một vụ nổ khí gas khác ở thành phố Ahvaz gần biên giới Iraq.