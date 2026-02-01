Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Phát biểu mới nhất của lãnh đạo Mỹ và Iran về căng thẳng song phương

Khánh An
Khánh An
01/02/2026 06:48 GMT+7

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng xung đột sẽ không mang lại lợi ích gì cho nước này và Mỹ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang đàm phán.

Phát biểu mới nhất của lãnh đạo Mỹ và Iran về căng thẳng song phương- Ảnh 1.

Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Pezeshkian

ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 1.2 dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng Tehran không tìm kiếm xung đột với Mỹ và bất kỳ cuộc đụng độ nào cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho cả hai bên.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc điện đàm hôm 31.1 với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi - một đồng minh được mời tham gia Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm duy trì hòa bình ở Dải Gaza.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ tìm kiếm, không bao giờ có ý định gây chiến và chúng tôi tin chắc rằng chiến tranh sẽ không có lợi cho Iran, Mỹ hay khu vực", ông Pezeshkian cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho hay Iran đang đàm phán với Mỹ. "Chúng tôi sẽ xem có thể làm được gì, nếu không thì chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang hướng tới đó", Đài Fox News dẫn lời ông chủ Nhà Trắng phát biểu.

Ông Trump nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực không được thông báo về kế hoạch tấn công có thể xảy ra vì lý do an ninh. "Chúng tôi không thể nói cho họ biết kế hoạch. Nếu tôi nói cho họ biết kế hoạch, nó sẽ tệ gần như việc nói cho các bạn biết kế hoạch, thậm chí có thể tệ hơn", ông nói.

Mỹ đã triển khai một nhóm tấn công do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu ngoài khơi bờ biển Iran và có nhiều động thái quân sự khác trong khu vực.

Trong ngày 31.1, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Larijani cho biết đã có tiến triển hướng đến đàm phán với Mỹ. "Trái với những lời thổi phồng về cuộc chiến của truyền thông, các thỏa thuận mang tính cấu trúc cho các cuộc đàm phán đang tiến triển", ông cho biết.

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Điện Kremlin cho biết ông Larijani đã có cuộc gặp tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Liên quan vụ nổ tại một tòa nhà ở thành phố cảng Bandar Abbas của Iran hôm 31.1, thông tin sơ bộ từ lực lượng cứu hỏa cho biết nguyên nhân do rò rỉ khí ga.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất hai người đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ nổ. Ngoài ra, theo tờ Tehran Times, bốn người đã thiệt mạng sau một vụ nổ khí gas khác ở thành phố Ahvaz gần biên giới Iraq.

Tin liên quan

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Nhà Trắng ra tối hậu thư cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra hạn chót để Iran đàm phán hoặc đối diện hành động quân sự trong khi Iran thông báo tập trận giữa căng thẳng.

Israel bác bỏ liên quan 2 vụ nổ lớn tại Iran

Nổ lớn tại Iran giữa căng thẳng với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Iran Trump pEZESHKIAN đàm phán biểu tình putin Tàu sân bay nổ khí ga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận