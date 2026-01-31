Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel bác bỏ liên quan 2 vụ nổ lớn tại Iran

Vi Trân
Vi Trân
31/01/2026 23:05 GMT+7

Israel đã tuyên bố không liên quan đến 2 vụ nổ tại Iran trong ngày 31.1, những vụ việc làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nước này cho biết vụ nổ tại thành phố cảng miền nam Bandar Abbas ngày 31.1 đã làm ít nhất một người thiệt mạng và 14 người bị thương, theo Reuters.

Hai vụ nổ lớn tại Iran là do rò rỉ gas, Israel nói không liên quan - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại Bandar Abbas (Iran) ngày 31.1

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Theo thông tin trước đó, vụ nổ phá hủy 2 tầng lầu của tòa nhà cao 8 tầng, cùng nhiều phương tiện và cửa hàng gần đó. Hãng thông tấn Tasnim bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng một chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng trong vụ nổ.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời lãnh đạo lực lượng cứu hỏa địa phương nói rằng vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí gas tại tòa nhà. "Nguyên nhân ban đầu của tai nạn xây dựng ở Bandar Abbas là do khí gas rò rỉ, tích tụ dẫn đến vụ nổ. Đây là giả thuyết ban đầu", ông Mohammad Amin Lyaghat, lãnh đạo đội cứu hỏa địa phương nói trên truyền hình.

Cùng ngày, một vụ nổ gas tại tòa chung cư ở thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan gần biên giới Iraq làm 4 người thiệt mạng nhưng các hãng truyền thông nhanh chóng bác bỏ giả thuyết tấn công hoặc hành vi phá hoại.

Các vụ nổ xảy ra giữa thời điểm căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran ngồi vào bàn đàm phán hoặc có thể bị tấn công.

Mỹ chưa lên tiếng trong khi Reuters dẫn lời hai quan chức Israel tuyên bố Tel Aviv không liên quan gì đến các vụ nổ tại Iran.

Bandar Abbas là nơi có cảng container quan trọng nhất của Iran. Thành phố nằm ngay eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng, nơi 1/5 lượng dầu mỏ được vận chuyển bằng tàu của thế giới đi qua.

