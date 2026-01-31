Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nổ lớn tại Iran giữa căng thẳng với Mỹ

Vi Trân
Vi Trân
31/01/2026 19:54 GMT+7

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran và truyền thông nhà nước ngay lập tức bác bỏ thông tin các chỉ huy quân sự bị nhắm đến.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin vụ nổ lớn xảy ra tại tòa nhà cao 8 tầng ở thành phố Bandar Abbas (tỉnh Hormozgan, Iran) ngày 31.1, theo AFP. Vụ nổ phá hủy 2 tầng lầu, nhiều xe ô tô và các cửa hàng tại khu phố Moallem của thành phố ven biển. Lực lượng cứu hộ và chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Nổ lớn tại Iran - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường vụ nổ tại Bandar Abbas (Iran) ngày 31.1

ẢNH: mạng xã hội X

Chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Hãng truyền thông Iran Tasnim bác bỏ thông tin một chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị nhắm đến.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý khủng hoảng tỉnh Hormozgan Mehrdad Hassanzadeh cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. "Những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện", ông Hassanzadeh nói, không nêu rõ con số thương vong.

Vụ nổ xảy ra giữa thời điểm căng thẳng Mỹ - Iran leo thang và Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran ngồi vào bàn đàm phán hoặc có thể bị tấn công.

Nổ lớn tại Iran - Ảnh 2.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei làm lễ cạnh ngôi mộ của cố Lãnh tụ Ruhollah Khomeini ở ngoại ô Tehran ngày 31.1

ẢNH: AP

Trong ngày, Iran thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận tại eo biển Hormuz trong hai ngày 1-2.2. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cùng ngày nói rằng Iran có quyền tập trận nhưng cảnh báo bất kỳ hành vi bất an toàn hoặc thiếu chuyên nghiệp nào xảy ra gần lực lượng Mỹ và đối tác hay tàu thương mại đều sẽ làm leo thang nguy cơ đụng độ.

Cũng trong ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei xuất hiện trước công chúng sau nhiều ngày vắng bóng. Theo AP, hình ảnh được Iran công bố cho thấy ông Khamenei dự lễ kỷ niệm 47 năm ngày cố Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini về nước giữa cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 sau nhiều năm lưu vong.

Ông Khamenei cầu nguyện tại nơi an nghỉ của người tiền nhiệm ở ngoại ô Tehran. Xuất hiện bên cạnh còn có ông Hassan, cháu nội của ông Khomeini.

Mỹ duyệt các gói vũ khí lớn cho hai đồng minh Trung Đông giữa căng thẳng Iran

Ông Trump: Mỹ triển khai hạm đội 'lớn hơn ở Venezuela', Iran muốn thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ bùng phát xung đột khu vực, đồng thời tiết lộ Washington đang triển khai một lực lượng hải quân lớn áp sát Iran.

