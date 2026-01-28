Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Mỹ tập trận tại Trung Đông giữa căng thẳng với Iran

Vi Trân
Vi Trân
28/01/2026 06:52 GMT+7

Quân đội Mỹ tập trận tại Trung Đông trong khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện diện tại khu vực giữa căng thẳng với Iran.

Ngày 27.1, Không lực Trung tâm, lực lượng không quân thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), thông báo tổ chức cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu kéo dài nhiều ngày nhằm chứng minh năng lực triển khai, phân tán và duy trì sức chiến đấu trên không trên khắp khu vực chịu trách nhiệm của CENTCOM, theo tờ The Guardian.

Mỹ tập trận tại Trung Đông giữa căng thẳng với Iran - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và máy bay ném bom B-52 tập trận tại biển Ả Rập hồi năm 2019

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ/AP

Cuộc tập trận được thiết kế nhằm tăng cường năng lực phân tán khí tài và nhân sự, tăng cường hợp tác khu vực và chuẩn bị ứng phó linh hoạt. Thời gian, địa điểm và số lượng khí tài tham gia tập trận không được công bố.

Đây được coi là màn phô trương sức mạnh của Mỹ giữa căng thẳng với Iran. Nhà Trắng đã cảnh báo có thể tấn công Iran sau đợt biểu tình tại quốc gia vùng Vịnh.

Hôm 26.1, CENTCOM thông báo một đội tàu lớn do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã đến khu vực. Mỹ cũng đã đưa một phi đội chiến đấu cơ F-15E thuộc đơn vị từng tấn công Iran vào tháng 4.2024 đến Trung Đông, trong khi Anh điều các tiêm kích Typhoon đến khu vực để phòng thủ.

Ông Trump nói hạm đội Mỹ 'lớn hơn ở Venezuela', Iran và đồng minh lên tiếng

Lincoln là tàu sân bay Mỹ đầu tiên hiện diện tại Trung Đông từ tháng 10.2025, khi tàu USS Gerald Ford rời khu vực để sang Caribbean. Trả lời phỏng vấn trang Axios đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ có đội tàu chiến lớn kế bên Iran, "lớn hơn cả (đội tàu gần) Venezuela". Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ sẵn sàng thỏa thuận và cho biết Iran đã gọi điện nhiều lần để đề nghị đối thoại.

Trong diễn biến liên quan, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ngày 27.1 điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, trong đó, vị thái tử cam kết sẽ không cho phép bên nào sử dụng không phận hay lãnh thổ nước mình để thực hiện hành động quân sự chống Iran, theo Reuters. Ông Mohammed bin Salman nhấn mạnh Ả Rập Xê Út ủng hộ nỗ lực giải quyết khác biệt thông qua đối thoại.

Đáp lại, Tổng thống Pezeshkian nói Iran luôn hoan nghênh tiến trình đàm phán nào trong khuôn khổ luật quốc tế để giúp ngăn chặn chiến tranh.

Trước đó, UAE, nước có căn cứ quân sự Mỹ, cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ hay không phận, lãnh hải của mình để tiến hành hành động quân sự chống Iran.

Xem thêm bình luận