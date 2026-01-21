Ngoại trưởng Iran gửi lời đe dọa trực tiếp đến Mỹ

Trong bài viết trên tờ The Wall Street Journal ngày 21.1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng giai đoạn bạo lực trong đợt bất ổn vừa qua kéo dài chưa đầy 72 giờ. Ông cáo buộc những người biểu tình vũ trang đã gây ra tình trạng bạo lực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ bắn trả bằng mọi thứ trong tay nếu bị tấn công tiếp ẢNH: AFP

"Không như sự kiềm chế mà Iran đã thể hiện vào tháng 6.2025, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi không ngần ngại bắn trả bằng mọi thứ chúng tôi có nếu lại bị tấn công. Đây không phải lời đe dọa mà là một thực tế mà tôi thấy cần truyền đạt rõ ràng, bởi với tư cách là nhà ngoại giao và một cựu binh, tôi căm ghét chiến tranh", ông Araghchi viết, nhắc đến đợt xung đột với Israel hồi tháng 6.2025.

Theo vị ngoại trưởng, một cuộc đối đầu toàn diện chắc chắn sẽ ác liệt và kéo dài lâu hơn viễn cảnh mà Israel đang tìm cách vẽ ra cho Nhà Trắng. "Điều đó chắc chắn sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực và gây tác động đến dân thường toàn cầu", ông Araghchi cảnh báo.

Israel và Mỹ chưa bình luận.

Tổng thống Iran cảnh báo 'chiến tranh' nếu lãnh tụ Khamenei bị nhắm mục tiêu

Tuần trước, đã có nhiều dự báo Mỹ sẽ tấn công Iran vì số người chết trong biểu tình. Iran đã đóng không phận như để chuẩn bị cho màn tấn công. Tuy nhiên, các nước Trung Đông, đặc biệt là các nước Ả Rập tại vùng Vịnh, được cho là đã can ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump không tấn công.

Dù vậy, chủ nhân Nhà Trắng vẫn không loại trừ khả năng tấn công Iran. Trả lời phỏng vấn ngày 20.1, ông Trump nói Iran đã quyết định không hành hình người biểu tình nhưng bổ sung: "Liệu lựa chọn quân sự có được loại bỏ không? Không", ông Trump tuyên bố.

Những chiếc xe bị cháy trong biểu tình tại Tehran ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Trump có những phát biểu mang tính đe dọa Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Đáp lại, người phát ngôn quân đội Iran Abolfazl Shekarchi nhấn mạnh Iran sẽ ngăn chặn bất kỳ kẻ nào có hành động nhắm đến lãnh đạo và cũng sẽ "thiêu rụi cả thế giới của chúng".

Những tuyên bố mới nhất được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang bổ sung lực lượng đến Trung Đông. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ được phát hiện đi qua eo biển Malacca vào ngày 20.1 sau khi hoạt động tại Biển Đông vài ngày trước đó.

AP dẫn lời một quan chức hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay cùng 3 tàu khu trục hộ tống đang tiến về hướng tây. Các quan chức Mỹ không nói nhóm tàu đang đến Trung Đông nhưng dựa trên vị trí hiện tại và hướng di chuyển, nhóm tàu chỉ còn vài ngày nữa là đến khu vực.

Trong khi đó, quân đội Mỹ vài ngày qua công bố những hình ảnh cho thấy các chiến đấu cơ F-15E đã đến Trung Đông. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng đang di chuyển một hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Theo chuyên san quân sự The War Zone, số lượng máy bay vận tải quân sự C-17 bay đến khu vực cũng đã gia tăng trong thời gian gần đây. Một hành động quân sự tiềm tàng nhắm vào Iran sẽ cần các hệ thống phòng không, binh sĩ và trang thiết bị, đòi hỏi phải có máy bay để vận chuyển.