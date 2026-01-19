Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh nếu lãnh tụ Khamenei bị nhắm tới

Vi Trân
Vi Trân
19/01/2026 07:54 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa đối với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei khiến tổng thống nước này cảnh báo về nguy cơ chiến tranh.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18.1 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cũng đồng nghĩa với lời tuyên bố chiến tranh, theo tờ The Guardian. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian đổ trách nhiệm cho Mỹ về đợt biểu tình ở Iran trong 2 tuần qua.

Ông Trump đe dọa lãnh tụ, Tổng thống Iran cảnh báo chiến tranh - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9.2025

ẢNH: AFP

"Nếu người dân Iran thân yêu đối mặt với khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống, một trong những nguyên nhân chính là do sự thù địch lâu năm và các lệnh cấm vận vô nhân đạo mà chính phủ Mỹ và đồng minh áp đặt", Tổng thống Pezeshkian nói.

Trước đó một ngày, ông Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico công kích cá nhân ông Khamenei về cuộc biểu tình và nói "đã đến lúc tìm ra một lãnh đạo mới tại Iran".

"Quyết định tốt nhất ông ta từng đưa ra là không treo cổ hơn 800 người vào 2 ngày trước", ông Trump nói khi được hỏi về quy mô hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ tại Iran. Trước đó, vào thời điểm căng thẳng cao trào với nhiều đồn đoán Mỹ sắp can thiệp, các quan chức Iran khẳng định không có kế hoạch hành hình người biểu tình.

Trước cuộc phỏng vấn của ông Trump, Lãnh tụ tối cao Iran đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội thừa nhận có "nhiều ngàn người" thiệt mạng trong biểu tình và cáo buộc Mỹ, gồm đích thân ông Trump, đứng sau kích động bạo lực biểu tình.

Tính đến ngày 18.1, tình hình đã dần trở lại bình thường tại Iran. Các tổ chức quan sát cho biết lưu lượng truy cập internet đã khôi phục và không có cuộc biểu tình nào được ghi nhận trong vài ngày qua.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau những đối tượng kích động làn sóng biểu tình bạo lực, gây ra cái chết của 'nhiều ngàn người' tại Iran.

Iran Trump lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei Tổng thống Iran biểu tình
Xem thêm bình luận