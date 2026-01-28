Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Đông căng thẳng trước sức ép của Mỹ đối với Iran

Khánh An
Khánh An
28/01/2026 05:20 GMT+7

Đài Press TV ngày 27.1 dẫn lời một quan chức Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết lực lượng này đang theo dõi sát sao các hành động của Mỹ và Israel trong khu vực, giữa lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Theo vị quan chức, Mỹ cho rằng một chiến dịch chống lại Iran sẽ diễn ra "nhanh chóng và gọn gàng" là do dựa trên "sự hiểu biết chưa đầy đủ" về năng lực của Iran. Phát biểu được đưa ra sau khi có thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ đã tiến vào Ấn Độ Dương, đến khu vực được phân công của Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ, bao trùm Trung Đông và vùng lân cận.

Theo Fox News, nhóm tác chiến này gồm tàu sân bay, 3 tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr, USS Spruance và USS Michael Murphy, cùng các phi đội tiêm kích F/A-18 và F-35, máy bay tác chiến điện tử EA-18 và trực thăng MH-60. Những ngày gần đây, một phi đội F-15 của Mỹ và các máy bay vận tải C-17 chở thiết bị hạng nặng cũng đã đến khu vực. Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận trong khu vực "để chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh không quân chiến đấu".

Căng thẳng Trung Đông năm 2026 trước sức ép của Mỹ đối với Iran - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-35 hạ cánh trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln

ẢNH: QUÂN ĐỘI MỸ

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang do đợt biểu tình tại Iran từ cuối năm ngoái, làm hàng ngàn người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo giới lãnh đạo Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng đáp trả.

Lo ngại tình hình leo thang lan rộng, Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 26.1 ra thông cáo cho biết nước này sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ, không phận và hải phận của mình để tấn công Iran. Bên cạnh đó, UAE còn tuyên bố sẽ không hỗ trợ hậu cần đối với một chiến dịch quân sự như thế. UAE là đồng minh then chốt của Mỹ trong khu vực, nhưng cũng có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Iran.

Một đồng minh thân cận của Iran trong khu vực là lực lượng Hezbollah ở Li Băng tuyên bố bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran cũng sẽ bị xem như nhằm vào Hezbollah, đồng thời cảnh báo hành động đó cũng sẽ châm ngòi cho cả khu vực. "Chúng tôi sẽ lựa chọn cách hành động vào thời điểm đó, chúng tôi không trung lập", AFP ngày 27.1 dẫn lời lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem phát biểu.

Ông Trump nói hạm đội Mỹ 'lớn hơn ở Venezuela', Iran và đồng minh lên tiếng

Trả lời trang Axios tối 26.1, Tổng thống Trump cho biết tình hình Iran "đang biến động" sau khi ông ra lệnh điều động "một hạm đội lớn" đến khu vực, nhưng nói thêm rằng ông tin Tehran thực sự muốn đạt được một thỏa thuận. Các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump chưa ra quyết định sau cùng vì đang cân nhắc thêm.

Ngoài ra, tờ The New York Times ngày 27.1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã nhận được nhiều báo cáo tình báo cho thấy quyền lực của chính phủ Iran đang ở thời điểm suy yếu nhất trong nhiều thập niên.

