Hạm đội Mỹ hướng về Trung Đông, Iran cảnh báo sẵn sàng 'bóp cò'

Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One sau chuyến dự Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) ngày 22.1, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi có rất nhiều tàu đang di chuyển theo hướng đó… Tôi không muốn thấy điều gì xấu xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi Iran rất sát sao".

Ông Trump tái khẳng định các cảnh báo cứng rắn đối với Iran liên quan vấn đề kiểm soát biểu tình và khả năng nối lại chương trình hạt nhân.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hồi năm 2019 ẢNH: AFP

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường sẽ tới khu vực trong những ngày tới. Mỹ cũng đang xem xét triển khai thêm các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ các căn cứ Mỹ trước nguy cơ bị Iran tấn công.

Việc Mỹ điều động lực lượng mở rộng hiện diện quân sự đến Trung Đông nhằm tăng cường phòng thủ cho binh sĩ trong khu vực cũng như sẵn sàng cho những hành động tiếp theo sau các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6.2025.

Trong những tuần gần đây, ông Trump nhiều lần đe dọa can thiệp sau khi Iran trấn áp các cuộc biểu tình, song giọng điệu đã dịu lại khi các cuộc biểu tình lắng xuống. Nhà Trắng cho biết Iran đã hủy bỏ gần 840 vụ hành quyết sau các cảnh báo trực tiếp từ Mỹ - là điều ông Trump gọi là "một dấu hiệu tốt".

Ông Trump cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ hành động nếu Iran nối lại chương trình hạt nhân. "Nếu họ lặp lại điều đó, chúng tôi sẽ tấn công họ ở bất kỳ nơi nào, dễ dàng như lần trước", ông nói.

Song, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran: "Không thể để điều đó xảy ra. Iran muốn đàm phán, và chúng ta sẽ đàm phán".

Ngoại trưởng Iran gửi lời đe dọa trực tiếp đến Mỹ

Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran hiện còn khoảng 440,9 kg uranium được làm giàu tới mức 60% - lượng vật liệu, nếu tiếp tục làm giàu, có thể đủ để chế tạo khoảng 10 quả bom hạt nhân.

Cùng ngày 22.1, tướng Mohammad Pakpou, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC), tuyên bố: "IRGC và đất nước Iran đang chắc tay trên cò súng, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết, sẵn sàng thực hiện các mệnh lệnh và biện pháp của lãnh tụ tối cao - một nhà lãnh đạo quý giá hơn cả mạng sống của họ".

Ông cũng cảnh báo Israel và Mỹ "tránh mọi tính toán sai lầm", rút kinh nghiệm từ lịch sử và những bài học từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày năm 2025.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 20.1 tuyên bố Tehran sẽ không lùi bước nếu bị tấn công, nhưng khẳng định nước này "luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực sự và nghiêm túc".